Evsiz gecin bulduğu yöntem şaşkına çevirdi! Sınırsız bir yıllık bilet karşılığında 7/24 tren yolcusu oldu

Bir yıldan fazla bir süre önce yolculuğuna başladığından beri tarihi anıtları gezmek, milli parklarda yürüyüş yapmak ve hatta İskandinavya'daki kuzey ışıklarını görmek için de molalar verdiğini söyleyen Stolley, "Trendeki yaşam bana istediğim zaman nereye gitmek istediğimi seçme özgürlüğünü veriyor. Sabah Baltık Denizi kenarında kahvaltı yapın ve akşam Alpler'de gün batımının tadını çıkarın; olasılıklar sonsuz!" dedi.