Evsiz gecin bulduğu yöntem şaşkına çevirdi! Sınırsız bir yıllık bilet karşılığında 7/24 tren yolcusu oldu

Almanya'da yaşayan 17 yaşındaki Lasse Stolley, hayatını yıllık sınırsız biletler sayesinde sürekli olarak vagonlarda geçiriyor. Her gün yaklaşık 600 mil yol kat eden Stolley, birinci sınıf yolculuk yapıyor ; gece trenlerinde uyuyor, yemekli vagonda kahvaltı yapıyor, lavabolarda çamaşır yıkıyor ve halka açık yüzme havuzlarında duş alıyor. Deutsche Bahn'daki yolculuğunu sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Stolley'in hayatı sosyal medyada bir hayli ilgi çekmeyi başardı.
Bir yıldan fazla bir süre önce yolculuğuna başladığından beri tarihi anıtları gezmek, milli parklarda yürüyüş yapmak ve hatta İskandinavya'daki kuzey ışıklarını görmek için de molalar verdiğini söyleyen Stolley, "Trendeki yaşam bana istediğim zaman nereye gitmek istediğimi seçme özgürlüğünü veriyor. Sabah Baltık Denizi kenarında kahvaltı yapın ve akşam Alpler'de gün batımının tadını çıkarın; olasılıklar sonsuz!" dedi.
Gün içinde dizüstü bilgisayarında çalışması için bir masanın bulunduğu kabinlerdeki yolcuların arasında oturan Stolley, boyun yastığı ve seyahat battaniyesiyle koltuklara uzanıp gürültü önleyici kulaklıkların yardımıyla uyuduğunu belirtti.