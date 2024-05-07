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    4. Evsiz gecin bulduğu yöntem şaşkına çevirdi! Sınırsız bir yıllık bilet karşılığında 7/24 tren yolcusu oldu

    Evsiz gecin bulduğu yöntem şaşkına çevirdi! Sınırsız bir yıllık bilet karşılığında 7/24 tren yolcusu oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.05.2024 15:27
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    17 yaşındaki Lasse Stolley, hayatını yaklaşık 10.000 dolarlık (322 bin 638 TL) sınırsız bir yıllık bilet karşılığında "Deutsche Bahn" vagonunda geçiren bir Alman. Vagonlardaki yaşamıyla Stolley dünya manşetlerindeki yerini alırken 7/24 tren yolcusu olarak çok konuşuldu.

    Almanya'da yaşayan 17 yaşındaki Lasse Stolley, hayatını yıllık sınırsız biletler sayesinde sürekli olarak vagonlarda geçiriyor. Her gün yaklaşık 600 mil yol kat eden Stolley, birinci sınıf yolculuk yapıyor ; gece trenlerinde uyuyor, yemekli vagonda kahvaltı yapıyor, lavabolarda çamaşır yıkıyor ve halka açık yüzme havuzlarında duş alıyor. Deutsche Bahn'daki yolculuğunu sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Stolley'in hayatı sosyal medyada bir hayli ilgi çekmeyi başardı.

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    "OLASILIKLAR SONSUZ"

    Bir yıldan fazla bir süre önce yolculuğuna başladığından beri tarihi anıtları gezmek, milli parklarda yürüyüş yapmak ve hatta İskandinavya'daki kuzey ışıklarını görmek için de molalar verdiğini söyleyen Stolley, "Trendeki yaşam bana istediğim zaman nereye gitmek istediğimi seçme özgürlüğünü veriyor. Sabah Baltık Denizi kenarında kahvaltı yapın ve akşam Alpler'de gün batımının tadını çıkarın; olasılıklar sonsuz!" dedi.

    Gün içinde dizüstü bilgisayarında çalışması için bir masanın bulunduğu kabinlerdeki yolcuların arasında oturan Stolley, boyun yastığı ve seyahat battaniyesiyle koltuklara uzanıp gürültü önleyici kulaklıkların yardımıyla uyuduğunu belirtti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Almanya tren
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