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Maltepe’de hayvan kulübesini yıkan adam kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.03.2019 13:54 | Son Güncelleme

Maltepe’de iddiaya göre sokak hayvanlarından rahatsız olan bir adam bahçedeki hayvan kulübesini yıktı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay Maltepe’de dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre yaşadığı evin yanında bulunan kedi ve köpek kulübelerinden rahatsız olan bir adam, kulübeyi tekmeleyerek yıktı. O esnada çevredeki mahalle sakinleri adamı durdurmaya çalışsalar da başarılı olamadılar. Sokak hayvanları için koyulan kulübeleri yıkan adam, kendisine tepki gösteren mahalle sakinleri ile tartıştı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Kulübeyi yıkan adam daha sonra kendisini cep telefonu kamerasına çeken kişiye ‘Allah belanı versin’ diyerek sözlü tartışmaya girdi. Adamın sokak hayvanları için koyulan kulübeleri yıktığı anlar, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde adam hayvan kulübesini tekmeleyerek yıkıyor, çevredekiler adamı durdurmaya çalışıyor, adam kendisini çeken şahısla sözlü münakaşaya giriyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
maltepe kedi kulübe

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