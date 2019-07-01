Mynet Trend

Maltepe'deki etekli erkek hırsızlar yakalandı!

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.07.2019 14:35 | Son Güncelleme

Kadın kıyafetleri giyerek Maltepe'de bir iş yerini soymaya çalışan 50 yaşındaki Gani G., mahalle bekçileri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin bir gün önce de aynı iş yerinin deposunun bulunduğu yerde yine kadın kıyafetleri giymiş kişilerle birlikte hırsızlık yapmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Maltepe'deki etekli erkek hırsızlar yakalandı!

Altayçeşme Mahallesi’nde bulunan iş yerine 29 Haziran gecesi 01.45 sıralarında kadın kıyafetleri giyinmiş birinin girdiğini gören vatandaşlar polis ekiplerine hırsızlık ihbarında bulundu. Olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçileri verilen eşkale uyan bir kişiyi fark ederek durdurmak istedi. Bu sırada şüpheli elinde bulunan çantayı atarak kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından 50 yaşındaki şüpheli Gani G. yakalanarak gözaltına alındı. Gani G.’nin etek ve kadın bluzu giyinerek başına başörtüsü taktığı görüldü. Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen Gani G. polis merkezine götürüldü. Ekipler, yaptığı geniş çaplı incelemede Gani G.’nin 28 Haziran’da aynı iş yerinin deposundan hırsızlık yapmak için kadın kıyafeti giyen 3 arkadaşıyla birlikte geldiğini, iş yerinin güvenlik kamerasına zarar verdiklerini belirledi. Emniyetteki işlemleri tamam Gani G. sevk edildiği adliyede evk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

etekli-erkek-hirsizlar-yakalandi_1154_dhaphoto2

etekli-erkek-hirsizlar-yakalandi_1154_dhaphoto1

(DHA)


PARTNEROkyanusun derinliklerinden kıyıya vurdu! Meğer felaketin habercisiymişOkyanusun derinliklerinden kıyıya vurdu! Meğer felaketin habercisiymiş
Kocasını bıçaklayıp sigara yaktı!Kocasını bıçaklayıp sigara yaktı!
Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul maltepe kadın elbisesi Etek etekli hırsız

En Çok Okunan Trend Haberler

Başakşehir'de ünlü iş adamı karısını vurup intihar etti

Başakşehir'de ünlü iş adamı karısını vurup intihar etti

İzmir'de düğün günü kanlı infaz! Tek el silah sesi

İzmir'de düğün günü kanlı infaz! Tek el silah sesi

'Balcı Ekrem'e büyük şok! Yatak odasını kontrol edince...

'Balcı Ekrem'e büyük şok! Yatak odasını kontrol edince...

'Devlet Bahçeli'nin hayranıyım!'

'Devlet Bahçeli'nin hayranıyım!'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Olay oldu! 'Ben sizin kucağınıza oturmuştum'

Olay oldu! 'Ben sizin kucağınıza oturmuştum'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas tarihin en soğuk 1 Temmuz gecesini yaşadı

Sivas tarihin en soğuk 1 Temmuz gecesini yaşadı

Kocasını bıçaklayıp sigara yaktı!

Kocasını bıçaklayıp sigara yaktı!

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

İzmir'de düğün sabahı kanlı infaz! Damat hayatını kaybetti

İzmir'de düğün günü kanlı infaz! Tek el silah sesi

Antalya'daki Atatürk maskı kırıldı! Sosyal medyadan sert tepkiler

Türkiye'nin en büyüğüydü! Tepki çeken görüntü

Niran Ünsal: Devlet Bahçeli'nin hayranıyım!

'Devlet Bahçeli'nin hayranıyım!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.