Mame Diouf'a Süper Lig'den talip

Sağ kanada Serdar Gürler, Ekrem Kayılıbal, sol kanada Paul-Jose Mpoku, orta sahaya ise Oğulcan Ülgün, Endri Çekici, Soner Dikmen transferlerini yapan Konyaspor, golcü arayışlarını da sürdürüyordu.

Yeşil Beyazlılar, bu anlamda geçtiğimiz sezonun flaş ekibi Hatayspor'un golcüsü MameDiouf'u gündemine aldı. Konyaspor Yönetimi, Akdeniz ekibi ile temaslara başladı. Ancak bu transferin kolay bir şekilde bitmesi beklenmiyor. İlk etapta 33 yaşındaki forvetin 1.25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin olduğu öğnerildi.

TAKAS FORMÜLÜ

Fakat Yeşil-Beyazlılar'ın, bu transferde farklı formül arayışlarına gireceği belirtildi. Bonservis bedeli ödemeden işi bitirmek isteyen İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor'un, takas formülünü de uygulayabileceği gelen haberler arasında yer aldı. Konyaspor'un, Diouf konusunda önümüzdeki günlerde somut adımlar atması bekleniyor. (SPORX)



