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Man. City, Leicester'ı zor da olsa geçti

11.09.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, deplasmanda Leicester City'yi 1-0 mağlup etti ve önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Man. City, Leicester'ı zor da olsa geçti

Premier Lig'in 4. hafta mücadelesindeki dev maçta Manchester City, deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya geldi. King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 1-0 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren gol, 62. dakikada Portekizli yıldız Bernardo Silva'dan geldi.

Leicester City'de milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı ve 75. dakikada sarı kart gördü.

Leicester'a konuk olduğu son 3 lig maçını kazanan Manchester City, 1934-1954 arasında aldığı 3 galibiyetin ardından ilk kez rakibine karşı üst üste 3 galibiyet aldı.

Bu sonuçla Leicester City 2. yenilgisini alarak 6 puanda kalırken, bu sezon sadece Tottenham'a karşı 1-0'lık yenilgisi olan Manchester City ise 3 galibiyetle 9 puana yükseldi.

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City evinde Southampton'ı konuk edecek, Leicester City ise Brighton deplasmanına gidecek.

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