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Manastırda skandal! Budist rahiplere cinsel ilişki şantajı! 80 binin üzerinde görüntü için milyonlar istedi!

Tayland'ta bir kadın en az 9 rahiple ilişkiye girerek elindeki 80 binin üzerinde video ve fotoğrafla şantaj yaptı. Kadının yaklaşık yaklaşık 11,9 milyon dolar elde ettiği ortaya çıktı.

Manastırda skandal! Budist rahiplere cinsel ilişki şantajı! 80 binin üzerinde görüntü için milyonlar istedi!

Tayland’da bir kadın, rahiplerle cinsel ilişkiye girdikten sonra gizlice çektiği görüntülerle onları şantajla tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Manastırda skandal! Budist rahiplere cinsel ilişki şantajı! 80 binin üzerinde görüntü için milyonlar istedi! 1

"Ms. Golf" takma adıyla anılan kadının en az dokuz rahiple ilişkiye girerek 385 milyon baht (yaklaşık 11,9 milyon dolar) haksız kazanç elde ettiğini belirlendi. Polis yetkilileri, kadının evinde yapılan aramalarda 80 binin üzerinde fotoğraf ve video bulunduğunu ve bu materyallerin rahiplere şantaj yapmak için kullanıldığını ifade etti.

Manastırda skandal! Budist rahiplere cinsel ilişki şantajı! 80 binin üzerinde görüntü için milyonlar istedi! 2

HAMİLE YALANIYLA NAFAKA İSTEMİŞ

Olay ilk olarak Haziran ortasında Bangkok’ta görev yapan bir başrahibin ansızın keşişliği bırakmasının ardından ortaya çıktı. Polis, "Ms. Golf"un söz konusu rahiple Mayıs 2024’te ilişki yaşadığını, daha sonra bu rahipten hamile kaldığını öne sürerek 7 milyon baht’ın üzerinde nafaka talep ettiğini açıkladı. (Kaynak: Reuters)

Manastırda skandal! Budist rahiplere cinsel ilişki şantajı! 80 binin üzerinde görüntü için milyonlar istedi! 3

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Anahtar Kelimeler:
Şantaj Tayland
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