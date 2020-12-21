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Manavgat Şelalesi hangi ilimizdedir? Manavgat Şelalesi'nde ne yapılır? Manavgat Şelalesi yol tarifi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 21.12.2020 14:34 | Son Güncelleme:
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Manavgat Şelalesi hangi ilimizdedir? Manavgat Şelalesi'nde ne yapılır? Manavgat Şelalesi yol tarifi

Belki de ülkemizin en bilindik şelalelerinden biri Manavgat Şelalesi. Bunda yerli yabancı turistlerin tatil gözdesi Antalya'da olmasının da payı büyük. Yazın sıcaktan bunalan ziyaretçiler şelalenin serin sularında serinliyor, piknik yapıyor, fotoğraf çekiyor ve keyifli anlar geçiriyor.

Ülkemizin en çok ziyaret edilen şelalelerinden biri olan Manavgat Şelalesi başta yaz ayları olmak üzere her dönem rağbet görüyor. Manavgat Şelalesi nerede, hangi bölgede, giriş ücreti, Manavgat Şelalesi'nde ne yapılır sorularının yanıtlarını bu yazıda bulabilir, gitmeden şelale hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Hadi birlikte bir şelale turu yapalım, gürül gürül çağlayan şelalenin sesinde, köpük köpük sularında huzur bulalım.

MANAVGAT ŞELALESİ NEREDE, HANGİ BÖLGEDE, HANGİ İLDE?

antalya manavgat şelalesi

Şelale Antalya İlinin Manavgat İlçesinde bulunuyor. Manavgat ilçe merkezine 4 km mesafede iken diğer yerlerle arasındaki mesafe aşağıdaki gibidir;
Manavgat Şelalesi - Antalya arası 76 km
Manavgat Şelalesi - Side arası 8 km
Manavgat Şelalesi - Alanya arası 62 km

Manavgat Şelalesi yol tarifi almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

MANAVGAT ŞELALESİ HAKKINDA BİLGİ

Batı Torosların doğu yamaçlarından doğan, Sorgun bölgesindeki boğazdan Akdeniz’e karışan ve büyük yeraltı sularından beslenen 93 km uzunluğundaki Manavgat Nehri, 4 metrelik falezlerden dökülen Manavgat Şelalesini oluştuyor.

manavgat şelalesi nerede

Bir çok balık ve kuş türüne ev sahipliği yapan Manavgat Nehri, bir çok ağaç türü ve zengin bir bitki çeşitliliğine de sahip oluşuyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Manavgat Belediyesi, şelalenin çevresini doğal yapıya uygun çevre düzenlemesi yaparak turizme yeniden kazandırdı. Manavgat Şelalesi’nde, tüm ziyaretçilerin keyifle gezebileceği ve hizmet alabileceği restoran, büfe, dinlenme yerleri ve seyir terasları gibi alanlar bulunuyor.

MANAVGAT ŞELALESİ GİRİŞ ÜCRETİ

manavgat şelalesi giriş ücreti

Şelale çevresinde düzenleme yapıldıktan sonra bu alana bir giriş ücreti alınmaya başlandı. Manavgat Şelalesi giriş ücreti 2020 yılı için 10 tl.

MANAVGAT ŞELALESİ KONAKLAMA

Şelale ziyaretiniz sırasında konaklamak da isterseniz, en yakın seçenekler Manavgat ilçe merkezi ve Side ilçe merkezindeki otelleri tercih edebilirsiniz.

MANAVGAT ŞELALESİ'NDE NE YAPILIR?

manavgat şelalesi rafting

  • Şelale'ye yapılan restoranda yemek yiyebilir, bir şeyler içebilirsiniz.
  • Manavgat Nehri'nin belli etaplarında yapılan rafting aktivitesine katılabilirsiniz.
  • Bölgede jeep safari turu yapabilirsiniz.
  • Hediyelik eşya stantlarından alışveriş yapabilirsiniz.
  • Seyir teraslarında manzarayı seyredip, bol bol fotoğraf çekebilirsiniz.
  • Piknik yapabilirsiniz.
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