Manavgat Şelalesi hangi ilimizdedir? Manavgat Şelalesi'nde ne yapılır? Manavgat Şelalesi yol tarifi

Ülkemizin en çok ziyaret edilen şelalelerinden biri olan Manavgat Şelalesi başta yaz ayları olmak üzere her dönem rağbet görüyor. Manavgat Şelalesi nerede, hangi bölgede, giriş ücreti, Manavgat Şelalesi'nde ne yapılır sorularının yanıtlarını bu yazıda bulabilir, gitmeden şelale hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Hadi birlikte bir şelale turu yapalım, gürül gürül çağlayan şelalenin sesinde, köpük köpük sularında huzur bulalım.

MANAVGAT ŞELALESİ NEREDE, HANGİ BÖLGEDE, HANGİ İLDE?

Şelale Antalya İlinin Manavgat İlçesinde bulunuyor. Manavgat ilçe merkezine 4 km mesafede iken diğer yerlerle arasındaki mesafe aşağıdaki gibidir;

Manavgat Şelalesi - Antalya arası 76 km

Manavgat Şelalesi - Side arası 8 km

Manavgat Şelalesi - Alanya arası 62 km

Manavgat Şelalesi yol tarifi almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

MANAVGAT ŞELALESİ HAKKINDA BİLGİ

Batı Torosların doğu yamaçlarından doğan, Sorgun bölgesindeki boğazdan Akdeniz’e karışan ve büyük yeraltı sularından beslenen 93 km uzunluğundaki Manavgat Nehri, 4 metrelik falezlerden dökülen Manavgat Şelalesini oluştuyor.

Bir çok balık ve kuş türüne ev sahipliği yapan Manavgat Nehri, bir çok ağaç türü ve zengin bir bitki çeşitliliğine de sahip oluşuyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.