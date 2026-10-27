Boşanma avukatı uyardı! Evliliği bitiren 5 hata

30 yılı aşkın süredir aile hukuku alanında çalışan boşanma avukatı Catherine Leach, birçok evliliğin daha etkili iletişimle kurtarılabileceğini belirtti. Binlerce ilişkinin sona ermesine tanıklık eden Leach, çiftlerin ilişkilerini korumak için dikkat etmesi gereken 5 önemli noktayı paylaştı.

EVLİLİKLERİ KURTARMAK İÇİN 5 ÖNERİ

1. Partnerinizi gerçekten dinleyin

İlişkilerde yaşanan anlaşmazlıkların önemli nedenlerinden biri, tarafların kendilerini anlaşılmamış hissetmesi. Partnerinizi yalnızca dinlemekle kalmayıp söylediklerini anlamaya çalışmak, sorunların büyümesini önleyebilir.

2. Duygularınızı açıkça ifade edin

Mutluluk, üzüntü veya kaygı gibi duyguları paylaşmak, çiftler arasındaki güveni güçlendiriyor. Duygular konusunda dürüst olmak, tarafların birbirlerine daha rahat açılmasını sağlıyor.

3. Kişiliğini değil, sorunu eleştirin

Her ilişkide anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ancak tartışmalarda partnerin kişiliğini hedef almak yerine yaşanan soruna odaklanmak önem taşıyor. Suçlayıcı ifadeler yerine kişinin kendi duygularını anlatması, iletişimin daha sağlıklı ilerlemesine yardımcı olabiliyor.

4. Birbirinize zaman ayırın

Günlük hayatın yoğunluğu içinde çiftler birbirlerinin nasıl hissettiğini sormayı ihmal edebiliyor. Günün nasıl geçtiğini konuşmak ve duygular hakkında düzenli olarak iletişim kurmak, sorunların erken fark edilmesini sağlayabiliyor.

5. Takdir etmeyi unutmayın

Partnerin yaptığı küçük şeyler için bile teşekkür etmek ve takdir göstermek, ilişkide olumlu duyguları güçlendiriyor. Karşılıklı takdir, zor dönemlerde çiftlerin birbirlerine destek olmasına katkı sağlayabiliyor.

Avukat Catherine Leach'e göre sağlıklı bir ilişkinin temelinde yalnızca konuşmak değil, karşılıklı olarak birbirini anlamak ve düzenli iletişim kurmak yatıyor.