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Manavgat’ta tırnakçı kadın tekel bayiine şok yaşattı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 10.08.2019 14:53 | Son Güncelleme

Manavgat’ta tekel bayiinden sigara alan kadın, market sahibini tırnakçılık yöntemiyle dolandırdı. Kamerada kadının verdiği parayı yeniden çantasına koyduğunu gören tekel bayii kadının arkasından koşsa da yakalayamadı.

Tekel bayiine gelen ve 50 lirayı kasanın üzerine bırakarak sigara isteyen kadın, tekel bayiinin sigarayı verdikten sonra paranın üzerini vermek için çekmeceyi açması sırasında kasanın üzerine bıraktığı parayı tekel bayiine fark ettirmeden yeniden cüzdanına koydu. Sigarayı ve paranın üzerini alan kadın iş yerinden ayrılırken paranın olmadığını gören iş yeri sahibi kadına parayı sorsa da kadın parayı verdiği yönünde ısrarcı olunca parayı aramaya koyuldu. Güvenlik kamerasını izleyen ve kadının parayı tırnakçılık yöntemiyle cüzdanına geri koyduğunu fark eden iş yeri sahibi, kadının gittiği tarafa arkasından gitse de kadını bulamadı.

İş yerine gelen polislere güvenlik kamerası görüntülerini teslim ettiğini belirten iş yeri sahibi Mustafa Çelik, “Bir kadın müşteri gelip sigara istedi ve 50 TL parayı masaya bıraktı. Ben sigarayı verip paranın üzerini verdiğim sırada paranın masanın üzerinde olmadığını gördüm. Kadın para üzerini de alıp çıkacağı sırada parayı vermediğini söyledim. Ne var ki elindeki para üzerini gösterdi ve parayı benim aldığımı söyledi. Kadın çıktıktan sonra güvenlik kamerasını izlediğimde kadının verdiği 50 TL’yi bana fark ettirmeden cüzdanına geri koyduğunu gördüm. Gittiği yönde arkasından gitmeme rağmen bulamadım. Benim yaşadığım olayı başka esnafların yaşamaması için görüntüleri paylaşmanın yararlı olacağına inanıyorum” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat tekel bayii

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