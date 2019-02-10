Manchester City 6 - 0 Chelsea (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Chelsea'yi 6-0 mağlup etti.
Etihad Stadı'nda Chelsea'yi ağırlayan Manchester City, rakibi karşısında farklı bir galibiyete ulaştı.
Manchester City, 4 ve 80. dakikalarda Raheem Sterling, üçüncüsü penaltıdan olmak üzere 13, 19 ve 56. dakikalarda Sergio Agüero, 25. dakikada İlkay Gündoğan'ın attığı gollerle 6-0 galip geldi.
Maç fazlası bulunan Manchester City, bu sonuçla 65 puana ulaştı ve averajla Liverpool'un önünde liderliğe yükseldi.
Ligde son 4 maçta 3. kez kaybeden Chelsea, 50 puanda kaldı.
Öte yandan Arjantinli futbolcu Agüero, Manchester City'nin en fazla lig golü atan ismi oldu. Lig maçlarında 160 gole ulaşan Agüero, 158'er gole sahip Eric Brook ve Tommy Johnson'ı geride bıraktı.
Agüero 11. kez "hat-trick" yaparak bu alanda Premier Lig rekorunu elinde tutan Alan Shearer'ı da yakaladı.
Chelsea ise Premier Lig tarihindeki en farklı yenilgisini yaşadı.
Ahmed Kutucu, Schalke'ye yetmedi
Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması
Burak Yılmaz'dan teşekkür mesajı
Dortmund kendini yaktı
Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi
Güneş Alper Boğuşlu Milli Takım'da görmek istiyor
İzmir sporunu yasa boğan ölüm
UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede 2 Türk var
Trabzonspor taktik çalıştı
Galatasaray'a yeni sponsor
Karaman 3 büyüklere yenilmiyor
Fatih Terim babasının mezarını ziyaret etti
'Böyle bir acıyı tarif edecek kelime yok'
Arsene Wenger PSG yolunda
Ronaldo'dan James Rodriguez'e telefon
Ümit Özat'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Ümit Özat depremi! 27 günde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum