Manchester City'de Kevin de Bruyne sahalardan 3 ay uzak kalacak

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'ün sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanda sakatlanan De Bruyne'ün sağ diz dış yan bağlarında tahribat tespit edildi. Ameliyat edilmesine gerek olmayan 27 yaşındaki futbolcunun, 3 ay sonra sahalara dönmesinin beklendiği belirtildi.
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