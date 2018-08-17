Manchester City'de Kevin de Bruyne sahalardan 3 ay uzak kalacak

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'ün sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanda sakatlanan De Bruyne'ün sağ diz dış yan bağlarında tahribat tespit edildi. Ameliyat edilmesine gerek olmayan 27 yaşındaki futbolcunun, 3 ay sonra sahalara dönmesinin beklendiği belirtildi.

