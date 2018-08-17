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Manchester City'de Kevin de Bruyne sahalardan 3 ay uzak kalacak

İNGİLTERE HABERLERİ  | 17.08.2018 15:44 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, Belçikalı süperstar Kevin de Bruyne'nin sakatlık haberini doğruladı. Sağ ayak bileğinde lezyon meydana gelen yıldız futbolcunun, yaklaşık olarak üç ay formasından uzak kalacağı açıklandı.

Manchester City'de Kevin de Bruyne sahalardan 3 ay uzak kalacak

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'ün sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanda sakatlanan De Bruyne'ün sağ diz dış yan bağlarında tahribat tespit edildi. Ameliyat edilmesine gerek olmayan 27 yaşındaki futbolcunun, 3 ay sonra sahalara dönmesinin beklendiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City Kevin De Bruyne

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