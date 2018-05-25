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Manchester City'de oynayan Yaya Toure Galatasaray'a önerildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.05.2018 09:52 | Son Güncelleme

Manchester City ile sözleşmesi sona eren Yaya Toure, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

Manchester City'de oynayan Yaya Toure Galatasaray'a önerildi

8 yıllık City kariyerini noktaladı, yeni maceralara yelken açtı. 35 yaşındaki yıldızı, menajerleri Devler Ligi’ne direkt katılacak şampiyona önerdi. Yaya Toure’nin bonservisinin elinde olması ve deneyimi, İmparator Terim’in de kriterlerine uyuyor.

Her transfer döneminde Fatih Terim’in listesinde olan yıldız orta saha tekrar Galatasaray’ın gündeminde. 8 yıllık Manchester City kariyerini bitiren ve bonservisini eline alan 35 yaşındaki maestronun menacerler tarafından şampiyona önerildiği ortaya çıktı. Bu noktada deneyimli futbolcunun fikri de başrol oynuyor.

Çin, Arap ülkeleri ve ABD’den teklifler almasına rağmen şu sözleri sarf etti:

“2 yıl daha üst düzey futbol oynamayı düşünüyorum. Kupalar kazanabileceğim bir takıma gitmek, Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi seviyesinde mücadele etmek istiyorum”

Bu sözleri, Yaya Toure’nin Galatasaray ihtimalini güçlendiriyor.

Yaya Toure için İmparator’un göreve gelecek yeni yönetime isteğini ileteceği bildirildi. Oyuncunun sadece kendi maaşı üzerinden pazarlık yapılacak olması da transferin önünü açan en önemli kriterlerden.

(FANATİK)

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