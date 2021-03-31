SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Manchester City'den Erling Haaland'a 300 milyon sterlin

Manchester City'den Erling Haaland'a 300 milyon sterlin

31.03.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City, Erling Haaland için kesenin ağzını açtı. Yıldız oyuncu için rekor bir teklif yapmayı planlayan İngiliz devi, bonuslarla birlikte 300 milyon sterlini gözden çıkardı.

Manchester City'den Erling Haaland'a 300 milyon sterlin

Alman ekibi Borussia Dortmund forması ile yıldızı parlayan Erling Haaland, Ada ekiplerinin radarından çıkmıyor.

Bir çok kulüp, Norveçli oyuncu için Borussia Dortmund'a teklif hazırlığı yapıyor.. Bu takımlardan biri de Manchester City... Mavi beyazlı ekip, yüklü bir bonservis bedeli ile Borussia Dortmund'un kapısını çalacak.

City, 5 yıllık sözleşme için yaklaşık 300 milyon sterlin vermeyi planlıyor. Erling Haaland'a da haftalık 600 bin sterlin ödenmesi gündemde.

TARİHİN EN PAHALISI OLABİLİR

Bu rakamlar bir rekoru da beraberinde getirecek. 20 yaşındaki oyuncu İngiltere'ye adım atarsa, Premier Lig tarihinin en pahalı oyuncusu olarak kayıtlara geçecek.

Transfer gerçekleşirse Manchester City hem büyük bir yıldızı kadrosuna katacak hem de sezon sonu takımdan ayrılacak olan Sergio Agüero'nun boşluğunu dolduracak.

Manchester City, Erling Haaland transferinde mutlu sona ulaşamazsa rotayı Harry Kane'e çevirecek. (TRT Spor)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladıYanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladı
Dünya devinden Uğurcan Çakır için teklifDünya devinden Uğurcan Çakır için teklif
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcı açıklandı

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcı açıklandı

Galatasaray'da korona alarmı

Galatasaray'da korona alarmı

Beşiktaş yıldız isme teklif götürdü

Beşiktaş yıldız isme teklif götürdü

Milli oyuncuyu taşıyan uçak kuş sürüsüne çarptı

Milli oyuncuyu taşıyan uçak kuş sürüsüne çarptı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Yılmaz Vural, Süper Lig'e geri döndü

Yılmaz Vural, Süper Lig'e geri döndü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Milli Takım'da 3 pozitif vaka

Milli Takım'da 3 pozitif vaka

Fenerbahçe'den Ümit Özat tepkisi!

Fenerbahçe'den Ümit Özat tepkisi!

TFF açıkladı! Taraftar tribüne dönüyor

TFF açıkladı! Taraftar tribüne dönüyor

Diğer Haberler

Manchester City'den Erling Haaland'a 300 milyon sterlin

Haaland'a 300 milyonluk çılgın teklif

Menajerlere en çok ücret ödeyen İngiliz kulübü Chelsea oldu

İşte menajerlere en çok para ödeyen kulüp

Liverpool'dan Uğurcan Çakır için dev teklif

Dünya devinden Uğurcan Çakır için teklif

Manchester City'de Sergio Agüero ile yollar ayrılıyor

M. City açıkladı! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

İngiltere'de transfer hareketliliği

İngiltere'de transfer hareketliliği

Klopp: "Ozan Kabak mutlaka kalsın!"

Ozan Kabak mutlaka kalsın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.