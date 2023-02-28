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  4. Manchester City forması giyen Erling Haaland'ın kazanacağı yıllık ücret görenleri şaşkına çevirdi!

Manchester City forması giyen Erling Haaland'ın kazanacağı yıllık ücret görenleri şaşkına çevirdi!

28.02.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel piyasa değeri 170 milyon Euro olan Erling Haaland, Manchester City ile yeni bir sözleşme imzaladı. Bu sezon oynadığı 33 maçta 33 gol, 4 asistlik katkı veren Norveçli gol makinesinin kazanacağı para dudak uçuklatan cinsten...

Manchester City forması giyen Erling Haaland'ın kazanacağı yıllık ücret görenleri şaşkına çevirdi!
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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Dünya futbolunun yükselen yeteneği Erling Haaland, Manchester City ile sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Geçtiğimiz sezon Dortmund'tan 60 milyon Euro bedelle takıma katılan Norveçli oyuncu, gösterdiği performansla kendisine ödenen paranın hakkını verdi.

EN ÇOK KAZANAN İSİMLERDEN BİRİ OLDU

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22 yaşındaki Erling Haaland'ın kazanacağı yeni maaşı ortaya çıktı. Yıllık kazancının 51 milyon Euro olacağı öğrenilen 1,97'lik gol makinesinin yaptığı anlaşma tarihe geçti. Genç yaşında böylesine yüksek bir maaş alacak Erling Haaland, şimdiden futbol dünyasının en çok kazanan isimleri arasında girdi.

GUARDIOLA, MESSI'Yİ UNUTAMIYOR

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Oyuncusu Haaland hakkında konuşan Guardiola, "Haaland'ın gol atmak için takıma ihtiyacı var. O topu aldığında Messi gibi 3-5 kişiyi çalımlayıp gol atamıyor" dedi.

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