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Manchester City gözlemcileri Beşiktaş - Galatasaray maçında Ozan Kabak'ı izledi

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.12.2018 11:32 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın altyapısında yetişen Ozan Kabak, gösterdiği performansla dünya devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Manchester City gözlemcilerinin Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Ozan Kabak'ı izlediği ortaya çıktı. Galatasaray İdari Koordinatörü Şükrü Hanedar da geçtiğimiz günlerde çıkan Roma iddiaları hakkında konuştu.

Manchester City gözlemcileri Beşiktaş - Galatasaray maçında Ozan Kabak'ı izledi

Galatasaray'ın bu sezon yükselen değerlerinden Ozan Kabak, Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Fatih Terim'in bu sezon şans verdikten sonra takımın vazgeçilmezlerinden biri olan ve formayı kaptırmayan Ozan Kabak, Beşiktaş derbisinde de görücüye çıktı.

Ukrayna basınında Sport Ua'nın aktardığı habere göre, Spor Toto Süper Lig 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbiye Manchester City takımının scout ekibi de izledi. İngiliz ekibinin yetkilileri derbide forma giyen Ozan Kabak'ı yakından takip etti. Ozan Kabak'ın Guardiola'nın da dikkatini çektiği ve Manchester City'nin Ozan Kabak transferinde sezon sonunda ısrarlı olabileceği kaydedildi.

ROMA İDDİALARI

Roma Sportif Direktörü Monchi'nin de Ozan Kabak'ı yakından izlediği ve teklif yapacağı iddia edilirken, Galatasaray İdari Koordinatörü Şükrü Hanedar'dan açıklama geldi.

Şükrü Haneder'a, "Roma ya da Monchi Ozan Kabak için sizinleiletişim kurdu mu yoksa bu bir gazete dedikodusu mu?" şeklinde soru yöneltilirken, "Sanırım ikinci olan doğru, çünkü Monchi beni aramadı" yanıtı geldi.

Bu sorunun ardından başka İtalyan takımlarının devrede olup olmadığı sorunu da yanıtlayan Şükrü Haneder şöyle konuştu;

"Yorum yapamıyorum, şampiyonluk yolunda tüm hızımızla ilerliyoruz ve Ozan Kabak'ı göndermek istemiyoruz"

Ozan Kabak bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta görev aldı.

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Galatasaray Ozan Kabak Manchester City roma şükrü hanedar

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