Manchester City hocası Pep Guardiola'dan G.Saray açıklaması! "İlkay, Sane ve Ederson ile konuştum"

Galatasaray'ın yarın karşılaşacağı Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'dan önemli açıklamalar geldi. Guardiola basın toplantısında temsilcimizi överken, eski futbolcuları Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'a da değindi.

"GALATASARAY ÇOK İYİ BİR TAKIM..."

Pep Guardiola, "Barcelona, Bayern Münih, Manchester City ile Türk takımlarına karşı deplasmanda oynamadım. Bunu isterim. Büyük bir gece olacak Galatasaray için de. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Avrupa'da bulunan önemli takımlar. Bazı oyuncularla konuştum ve atmosfer inanılmaz. Yarın gece destek bekliyoruz. Galatasaray da çok iyi bir takım. Saygımız çok." dedi.

"İLKAY, SANE VE EDERSON'DAN DUYDUM!"

Pep Guardiola, "İlkay'dan Sane'den Ederson'dan taraftarlar için çok güzel iltifatlar duydum taraftarlar hakkında. Türkiye'de hiç maç oynamadım ama buradaki atmosferin de fena olacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

HAALAND SORUSU!

SORU: "Birkaç hafta önce Erling Haaland yorgun dediniz, şu anda hazır mı?"

Pep Guardiola: "Görüşmedim, bilmiyorum. Göreceğiz."

OKAN BURUK SORUSU!

SORU: İngiliz takımlarına karşı aldıkları sonuçlar göz önüne alındığında Galatasaray ve Okan Buruk için kontrol etmesi en zor şey nedir size göre?

Pep Guardiola: "En zoru, sahip oldukları kalite. Takımda çok çok üst düzey oyuncular var. Osimhen'leri var, hızı çok yüksek, skorer. Sadece o değil, Leroy var. Kanat oyuncuları çok hızlılar, çok çevikler. Mario var, Torreira, Gündo… Hepsi deneyimli oyuncular ve çok tecrübeli hepsi. Bireysel bakarsanız Türkiye'deki en büyük kulüplerden bir tanesi."