SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Manchester City hocası Pep Guardiola'dan G.Saray açıklaması! "İlkay, Sane ve Ederson ile konuştum"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin lig etabının son haftasında karşılaşacağı rakibi Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola maç öncesi basın toplantısında bulundu. Pep'in "Galatasaray, her zaman üst düzey oyunculara sahip bir kulüp olmayı başardı. Kaliteliler, hızlılar... Onlara karşı oynamak bizim için heyecan verici olacak." sözleri gündem oldu.

Manchester City hocası Pep Guardiola'dan G.Saray açıklaması! "İlkay, Sane ve Ederson ile konuştum"
Burak Kavuncu
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın yarın karşılaşacağı Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'dan önemli açıklamalar geldi. Guardiola basın toplantısında temsilcimizi överken, eski futbolcuları Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'a da değindi.

"GALATASARAY ÇOK İYİ BİR TAKIM..."

Manchester City hocası Pep Guardiola dan G.Saray açıklaması! "İlkay, Sane ve Ederson ile konuştum" 1

Pep Guardiola, "Barcelona, Bayern Münih, Manchester City ile Türk takımlarına karşı deplasmanda oynamadım. Bunu isterim. Büyük bir gece olacak Galatasaray için de. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Avrupa'da bulunan önemli takımlar. Bazı oyuncularla konuştum ve atmosfer inanılmaz. Yarın gece destek bekliyoruz. Galatasaray da çok iyi bir takım. Saygımız çok." dedi.

"İLKAY, SANE VE EDERSON'DAN DUYDUM!"

Manchester City hocası Pep Guardiola dan G.Saray açıklaması! "İlkay, Sane ve Ederson ile konuştum" 2

Pep Guardiola, "İlkay'dan Sane'den Ederson'dan taraftarlar için çok güzel iltifatlar duydum taraftarlar hakkında. Türkiye'de hiç maç oynamadım ama buradaki atmosferin de fena olacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

HAALAND SORUSU!

Manchester City hocası Pep Guardiola dan G.Saray açıklaması! "İlkay, Sane ve Ederson ile konuştum" 3

SORU: "Birkaç hafta önce Erling Haaland yorgun dediniz, şu anda hazır mı?"
Pep Guardiola: "Görüşmedim, bilmiyorum. Göreceğiz."

OKAN BURUK SORUSU!

Manchester City hocası Pep Guardiola dan G.Saray açıklaması! "İlkay, Sane ve Ederson ile konuştum" 4

SORU: İngiliz takımlarına karşı aldıkları sonuçlar göz önüne alındığında Galatasaray ve Okan Buruk için kontrol etmesi en zor şey nedir size göre?

Pep Guardiola: "En zoru, sahip oldukları kalite. Takımda çok çok üst düzey oyuncular var. Osimhen'leri var, hızı çok yüksek, skorer. Sadece o değil, Leroy var. Kanat oyuncuları çok hızlılar, çok çevikler. Mario var, Torreira, Gündo… Hepsi deneyimli oyuncular ve çok tecrübeli hepsi. Bireysel bakarsanız Türkiye'deki en büyük kulüplerden bir tanesi."

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Attila Szalai'nin şaşırtan transferi! Kimse beklemiyorduAttila Szalai'nin şaşırtan transferi! Kimse beklemiyordu
Canlı yayında G.Saray'a transfer bombası! "Aaaa! demeyen kalmaz..."Canlı yayında G.Saray'a transfer bombası! "Aaaa! demeyen kalmaz..."
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk İlkay Gündoğan Erling Haaland Pep Guardiola son dakika galatasaray manchester city şampiyonlar ligi Victor Osimhen Ederson Leroy Sane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.