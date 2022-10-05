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MANCHESTER CITY KOPENHAG MAÇI CANLI İZLE! Manchester City Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda?

05.10.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Maç, Etihad Stadium'da oynanacak maç için geri sayım sürüyor. Sporseverler, heyecanla beklenen karşılaşma öncesi arama motorlarında 'Manchester City Kopenhag maçı canlı izle' konu başlığını sorguluyor. Peki, Manchester City Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY KOPENHAG MAÇI CANLI İZLE! Manchester City Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester ile City Kopenhag UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Etihad Stadium'da oynanacak . Birçok kişi internette 'Manchester City Kopenhag maçı canlı izle' konu başlığını sorgulamaya devam ediyor. Peki, Manchester City Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER CITY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City Kopenhag maçı 5 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak.

Karşılaşma Etihad Stadium'da oynanacak.

MANCHESTER CITY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City Kopenhag maçı saat 22:00'de Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

MANCHESTER CITY KOPENHAG MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Ake, Gomez; De Bruyne, İlkay Gündoğan, Bernardo; Mahrez, Haaland, Grealish.

Kopenhag: Ryan; Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen; Claesson, Falk, Zeca, Stramenic, Daramy; Cornelius.

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