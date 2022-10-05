MANCHESTER CITY KOPENHAG MAÇI CANLI İZLE! Manchester City Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester ile City Kopenhag UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Etihad Stadium'da oynanacak . Birçok kişi internette 'Manchester City Kopenhag maçı canlı izle' konu başlığını sorgulamaya devam ediyor. Peki, Manchester City Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City Kopenhag maçı 5 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak.
Karşılaşma Etihad Stadium'da oynanacak.
Manchester City Kopenhag maçı saat 22:00'de Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.
Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Ake, Gomez; De Bruyne, İlkay Gündoğan, Bernardo; Mahrez, Haaland, Grealish.
Kopenhag: Ryan; Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen; Claesson, Falk, Zeca, Stramenic, Daramy; Cornelius.
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