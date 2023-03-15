Manchester City, Leipzig'i buldozer gibi ezdi geçti! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç...

Manchester City ile Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında kozlarını paylaştı. Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manchester City'nin 7-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22, 24, 45+2, 54 ve 57. dakikalarda Erling Haaland, 49. dakikada İlkay Gündoğan ve 90+2. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti.

Bu skorun ardından ilk maçı 1-1 sonuçlanan eşleşmede Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen taraf oldu.

HAALAND TARİHE GEÇTİ

Erling Haaland, attığı 5 golle bir Şampiyonlar Ligi maçında en çok gol atan oyuncu unvanında Lionel Messi'ye ortak oldu.

