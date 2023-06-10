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Manchester City'li Haaland kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Erling Haaland hangi takımlarda oynadı? Şampiyonlar Ligi finalinde gözler onda olacak!

10.06.2023 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halland Manchester City Inter maçı öncesi gündem oldu. Kullanıcılar 'Haaland boy, Haaland kaç yaşında' gibi konuları sorguluyor. Premier Lig'de bir rekora imza atan yıldız futbolcunun hayatı merak edildi. Peki, Manchester City'li Haaland kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Erling Haaland hangi takımlarda oynadı? Şampiyonlar Ligi finalinde gözler onda olacak!

Manchester City'li Haaland kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Erling Haaland hangi takımlarda oynadı? Şampiyonlar Ligi finalinde gözler onda olacak!

Haaland, birçok takımın peşinde koşturduğu golcü bir oyuncu. 2022-2023 sezonunda Manchester City forması giyen yıldız futbolcu bu akşam Hakan Çalhanoğlu'lu Inter'in karşısına çıkacak. Şampiyonlar Ligi finalinin en dikkat çekici isimlerinden biri olan Erling Haaland'ın boyu, yaşı, özel ve futbol hayatı merak edildi. İşte Haaland ile ilgili detaylı bilgiler...

MANCHESTER CITY'Lİ HAALAND KİMDİR?

Erling Braut Håland (d. 21 Temmuz 2000; Leeds, İngiltere) santrafor mevkiinde oynayan Norveçli millî futbolcudur. Premier League takımlarından Manchester City'de forma giymektedir. Üretken bir golcü olan Håland; hızı, atletizmi, gücü ve topsuz alandaki hareketliliğiyle dikkat çekmektedir. Dünyadaki en iyi genç futbolculardan biri olarak gösterilmektedir.

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Håland, futbola memleketinin takımı olan Bryne'de başladı. 2016'da 2 yılını geçireceği Molde'ye transfer oldu. 2019'da ise Avusturya Bundesliga takımlarından Red Bull Salzburg'a transfer oldu. 2019-20 sezonunun ilk yarısında gösterdiği olağanüstü performansla pek çok kulübün dikkatini çeken Håland, Dünya futboluna kazandırdığı genç oyuncularla bilinen Borussia Dortmund'a 20 milyon avro karşılığında transfer oldu.

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Manchester City 10 Mayıs 2022 tarihinde Haaland ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Anlaşma dahilinde 60 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle birlikte 1 Temmuz'da takıma katılacak.

Futbolcu olan babası Alf-Inge Håland'ın Leeds United'da oynadığı dönemde İngiltere'de doğduğu için İngiliz pasaportu da bulunan Håland, Norveç millî takımını seçmiştir.

ERLING HAALAND HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2019 yılından bu yana Norveç milli takımında 15 maça çıkan Erling Haaland kariyerine Norveç'in Byrne takımında başlamıştır.

2017'de Molde'ye transfer olduktan sonra 39 maçta attığı 14 golle Red Bull Salzburg kulübünün dikkatini çekmiş ve 2019'da Avusturya'nın yolunu tutmuştur.

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Salzburg'ta 16 maçta 17 gol atarak muazzam bir performans sergileyen Haaland daha sonra şuanda oynadığı kulübü Borussia Dortmund'a gelmiştir.

10 Mayıs 2022 tarihi itibariyle Manchester City forması giymektedir.

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