Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Jürgen Kloop önderliğinde 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren ve ligin Premier Lig olarak anılmasından bu yana ilk şampiyonluğuna ulaşan Liverpool , Manchester City deplasmanına konuk olacak. Maç öncesi dostluk rüzgarları eserken, maç saati futbolseverler güzel bir müsabaka izleme fırsatı bulacak. Premier Lig'in en iyi iki takımı olarak gösterilen Manchester City ve Liverpool kozlarını paylaşırken, futbolseverler ise bu özel karşılaşmanın tadını çıkaracak.

7 hafta önce şampiyon

Jürgen Kloop ile ritmini bulan ve geçtiğimiz sezondan bu yana ligin tozunu attıran Liverpool, 30 yıl aranın ardından İngiltere'de futbolun zirvesine oturdu. Ligin Premier Lig olarak değiştirilmesinden bu yana zaman zaman şampiyonluğa yaklaşmasına rağmen bir türlü kupayı müzesine götüremeyen Kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Crystal Palace'ı 4-0 yenerek bitime 7 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Şu aşamadan itibaren Kloop ve öğrencileri için ligdeki maçların sadece prestij açısından değeri bulunuyor.

Diğer yandan geçen yılın şampiyonu Manchester City ise ligde ikinci sırada yer alıyor ve rakiplerinin hayli önünde olmasından ötürü rahat durumda.

Dostluk rüzgarları

Dev karşılaşma öncesinde iki takım arasında dostluk rüzgarları esiyor. Manchester Cityli futbolcuların karşılaşma öncesinde Liverpoollu futbolcuları alkışlayacak olması hakkında konuşan Kırmızılıların teknik direktörü Jürgen Kloop, "Premier Lig'in bu geleneği gerçekten hoş bir davranış. Dürüst olmak gerekirse buna ihtiyacımız yok. Oraya çıkıp oyunumuzu oynamak ve maçı kazanmak istiyoruz. Bir hafta önce olan bir şeyi kutlamaya gerek yok ama bu gerçekten çok çok ince bir davranış." ifadelerini kullandı.