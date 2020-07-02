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Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

FUTBOL HABERLERİ  | 02.07.2020 14:17 | Son Güncelleme

Şampiyonluk hasretine son veren Liverpool, Manchester City'e konuk olacak. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Manchester City, Liverpool'u alkışlarla karşılayacak ve 30 yıl sonra bu sevinci yaşayan rakibine jest yapacak. Premier Lig'in en iyi iki takımının maçı aynı zamanda dünyanın en iyi teknik adamlarından ikisini karşı karşıya getirecek. Yıldızlar geçidine sahne olacak müsabakada Kırmızılıların mı yoksa Mavililerin mi kazanacağı merak konusu. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler ise bu h

Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Jürgen Kloop önderliğinde 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren ve ligin Premier Lig olarak anılmasından bu yana ilk şampiyonluğuna ulaşan Liverpool, Manchester City deplasmanına konuk olacak. Maç öncesi dostluk rüzgarları eserken, maç saati futbolseverler güzel bir müsabaka izleme fırsatı bulacak. Premier Lig'in en iyi iki takımı olarak gösterilen Manchester City ve Liverpool kozlarını paylaşırken, futbolseverler ise bu özel karşılaşmanın tadını çıkaracak.

Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

2019-20 sezonu İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester City, Liverpool'u Etihad Stadyumu'nda konuk edecek. TSİ 22.15'te başalayacak dev karşılaşmada Anthony Taylor düdük çalacak. Manchester City - Liverpool maçı S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Tarih: 2 Temmuz Perşembe
Saat: 22.15
TV: S Sport

Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko, İlkay, Rodri, De Bruyne, Mahrez, Sterling, Jesus

Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane

7 hafta önce şampiyon

Jürgen Kloop ile ritmini bulan ve geçtiğimiz sezondan bu yana ligin tozunu attıran Liverpool, 30 yıl aranın ardından İngiltere'de futbolun zirvesine oturdu. Ligin Premier Lig olarak değiştirilmesinden bu yana zaman zaman şampiyonluğa yaklaşmasına rağmen bir türlü kupayı müzesine götüremeyen Kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Crystal Palace'ı 4-0 yenerek bitime 7 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Şu aşamadan itibaren Kloop ve öğrencileri için ligdeki maçların sadece prestij açısından değeri bulunuyor.

Diğer yandan geçen yılın şampiyonu Manchester City ise ligde ikinci sırada yer alıyor ve rakiplerinin hayli önünde olmasından ötürü rahat durumda.

Dostluk rüzgarları

Dev karşılaşma öncesinde iki takım arasında dostluk rüzgarları esiyor. Manchester Cityli futbolcuların karşılaşma öncesinde Liverpoollu futbolcuları alkışlayacak olması hakkında konuşan Kırmızılıların teknik direktörü Jürgen Kloop, "Premier Lig'in bu geleneği gerçekten hoş bir davranış. Dürüst olmak gerekirse buna ihtiyacımız yok. Oraya çıkıp oyunumuzu oynamak ve maçı kazanmak istiyoruz. Bir hafta önce olan bir şeyi kutlamaya gerek yok ama bu gerçekten çok çok ince bir davranış." ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola ise, "Açıkçası onu fazla tanımıyorum. Bugüne kadar sadece bir kez akşam yemeği yedik. Ancak onun Liverpool ve Dortmund'da dünya futbolu için ürettiği stile hayranım. Sürekli gol atmaya çalışan bir takım yaratmak futbol için olumlu ve Kloop buna güzel bir örnek." dedi.

Taraftarlar evlerinde kalsın

Jürgen Kloop şampiyonluk kutlamaları için taraftarları uyardı. "Umarım evlerinde kalırlar" diye Kloop, "30 yıl sonra kazanılan zaferin ardından evde durmanın zor olduğunu biliyorum ama taraftarımızdan bahçelerinde veya kapılarının önünde kutlama yapmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlk maç Liverpool'un

Ligin ilk yarısında Anfield'ta oynanan karşılaşmayı Liverpool 3-1 kazanmıştı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Fabinho, 13. dakikada Mohamed Salah ve 51. dakikada Sadio Mane kaydetti. Manchester City'nin tek golü ise 78. dakikada Bernardo Silva'dan geldi.

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