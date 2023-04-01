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Manchester City, Liverpool'u adeta duman etti! Şampiyonluk yarışında işler kızıştı...

01.04.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede 1-0 öne geçen Liverpool skoru koruyamadı ve sahadan 4-1'lik ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.

Manchester City, Liverpool'u adeta duman etti! Şampiyonluk yarışında işler kızıştı...

Premier Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren ezeli rekabette Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Arsenal'ın arkasında 2. sırada bulunan ve puan kaybına tahammülü olmayan Manchester City, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

PUAN FARKI 5'E DÜŞTÜ

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Aldıkları 4-1'lik galibiyetle 3 puanı cebine koyan Manchester City puanını 64'e yükselterek, Arsenal ile arasındaki puanı 5'e indirdi.

Maçta Liverpool'un tek golünü Salah attı. Manchester City'nin gollerini ise; Alvarez, De Bruyne, İlkay Gündoğan ve Grealish kaydetti.

4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

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Manchester City, aldığı bu galibiyetle Premier Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.


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