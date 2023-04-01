Manchester City, Liverpool'u adeta duman etti! Şampiyonluk yarışında işler kızıştı...

Premier Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren ezeli rekabette Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Arsenal'ın arkasında 2. sırada bulunan ve puan kaybına tahammülü olmayan Manchester City, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

PUAN FARKI 5'E DÜŞTÜ

Aldıkları 4-1'lik galibiyetle 3 puanı cebine koyan Manchester City puanını 64'e yükselterek, Arsenal ile arasındaki puanı 5'e indirdi.

Maçta Liverpool'un tek golünü Salah attı. Manchester City'nin gollerini ise; Alvarez, De Bruyne, İlkay Gündoğan ve Grealish kaydetti.

4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Manchester City, aldığı bu galibiyetle Premier Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.



