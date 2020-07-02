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Manchester City, Liverpool’u alkışlarla karşıladı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 02.07.2020 23:34 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon olan Liverpool, son iki yılın şampiyonu Manchester City tarafından alkışlarla karşılandı.

Manchester City, Liverpool’u alkışlarla karşıladı!

İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon olan Liverpool, son iki yılın şampiyonu Manchester City tarafından alkışlarla karşılandı.

İngiltere Premier Lig 32. haftasında oynanan Manchester City-Liverpool maçı öncesi örnek görüntüler yaşandı.

Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon olan Liverpool, son iki yılın şampiyonu Manchester City'ye konuk oldu.

Maç öncesi Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, oyuncuları ve teknik ekibiyle birlikte rakip futbolcuları alkışladı.

Liverpool'lu oyuncular sahaya alkışlar eşliğinde çıkarken görüntüler de ayrı bir alkışı hak etti.

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