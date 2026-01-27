SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Manchester City maçı öncesi Galatasaray'a şok! Yıldız isim gribal enfeksiyon geçirdi

SON DAKİKA Galatasaray haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray yarın TSİ 23.00'te Etihad Stadyumu'nda İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekibe dev maç öncesi Yunus Akgün'den kötü haber geldi. İşte detaylar...

Manchester City maçı öncesi Galatasaray'a şok! Yıldız isim gribal enfeksiyon geçirdi
Burak Kavuncu
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin lig etabının son haftasında İngiliz ekibi Mancehster City ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip son maç öncesi maça hazırlanırken, bugün gelen sıcak haberle resmen sarsıldı.

SON KARAR VERİLECEK!

Manchester City maçı öncesi Galatasaray a şok! Yıldız isim gribal enfeksiyon geçirdi 1

Galatasaray'da Yunus Akgün, gribal enfeksiyon nedeniyle Manchester City maçı öncesi son antrenmanda yer almadı.
Milli futbolcu için son kararı kulüp doktoru ve teknik heyet verecek.

LEMINA PARMAK İZİNE TAKILDI!

Manchester City maçı öncesi Galatasaray a şok! Yıldız isim gribal enfeksiyon geçirdi 2

Öte yandan gazeteci Erdem Açıkgöz'ün haberine göre; Mario Lemina, vize işlemleri kapsamında konsoloslukta parmak izi vermesi gerektiği için bugünkü antrenmanda yer almadı.

SINGO'DAN İYİ HABER!

Manchester City maçı öncesi Galatasaray a şok! Yıldız isim gribal enfeksiyon geçirdi 3

Galatasaray'da neredeyse 2 aydır sakatlığı sebebiyle sahalarda olmayan sağ bek Wilfried Singo için iyi haber geldi. Wilfried Singo, Manchester City maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer aldı.

CİMBOM'UN FORM GRAFİĞİ...

Manchester City maçı öncesi Galatasaray a şok! Yıldız isim gribal enfeksiyon geçirdi 4

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon evinde Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup ederken, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1, içerde Union Saint-Gilloise'ye 1-0 ve deplasmanda Monaco'ya 1-0 kaybetti. Aslan, tek beraberliğini içerde Atletico Madrid ile de 1-1 berabere kalarak aldı.

DEV MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI!

Manchester City maçı öncesi Galatasaray a şok! Yıldız isim gribal enfeksiyon geçirdi 5

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı İspanyol Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Mücadelede VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Romano Clavadetscher görev yapacak.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı! "Az kaldı, istifa diyeceğim"Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı! "Az kaldı, istifa diyeceğim"
Farioli rüzgarı Porto'yu şampiyonluğa taşıyor!Farioli rüzgarı Porto'yu şampiyonluğa taşıyor!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Yunus Akgün son dakika galatasaray manchester city şampiyonlar ligi Mario Lemina Wilfried Singo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.