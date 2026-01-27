Manchester City maçı öncesi Galatasaray'a şok! Yıldız isim gribal enfeksiyon geçirdi

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin lig etabının son haftasında İngiliz ekibi Mancehster City ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip son maç öncesi maça hazırlanırken, bugün gelen sıcak haberle resmen sarsıldı.

SON KARAR VERİLECEK!

Galatasaray'da Yunus Akgün, gribal enfeksiyon nedeniyle Manchester City maçı öncesi son antrenmanda yer almadı.

Milli futbolcu için son kararı kulüp doktoru ve teknik heyet verecek.

LEMINA PARMAK İZİNE TAKILDI!

Öte yandan gazeteci Erdem Açıkgöz'ün haberine göre; Mario Lemina, vize işlemleri kapsamında konsoloslukta parmak izi vermesi gerektiği için bugünkü antrenmanda yer almadı.

SINGO'DAN İYİ HABER!

Galatasaray'da neredeyse 2 aydır sakatlığı sebebiyle sahalarda olmayan sağ bek Wilfried Singo için iyi haber geldi. Wilfried Singo, Manchester City maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer aldı.

CİMBOM'UN FORM GRAFİĞİ...

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon evinde Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup ederken, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1, içerde Union Saint-Gilloise'ye 1-0 ve deplasmanda Monaco'ya 1-0 kaybetti. Aslan, tek beraberliğini içerde Atletico Madrid ile de 1-1 berabere kalarak aldı.

DEV MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI!

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı İspanyol Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Mücadelede VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Romano Clavadetscher görev yapacak.