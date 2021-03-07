SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Manchester City'nin galibiyet serisini, Manchester United sona erdirdi

Manchester City'nin galibiyet serisini, Manchester United sona erdirdi

07.03.2021 21:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Manchester City'nin galibiyet serisini, Manchester United sona erdirdi

İngiltere Premier Lig'de Manchester derbisinde United, deplasmanda City'yi 2-0 mağlup ederek rakibinin 21 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

Zirveyi yakından ilgilendiren ligin 27. hafta mücadelesinde, lider Manchester City, Etihad Stadı'nda Manchester United'ı konuk etti.

Manchester United, Gabriel Jesus'un Anthony Martial'i ceza sahası içinde düşürmesinin ardından maçın henüz başlarında penaltı kazandı. Bruno Fernandes, penaltı atışını 2. dakikada gole çevirdi ve United, City karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devreye de iyi başlayan Manchester United, 50. dakikada Luke Shaw'ın ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla United, puanını 54'e çıkararak ikinci sıraya yükseldi. Tüm kulvarlarda 21 maçtır üst üste kazanmasının ardından kaybeden lider City ise 65 puanda kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
Alex Ferguson yaşadıklarını anlattıAlex Ferguson yaşadıklarını anlattı
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Premier League Manchester United
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'

Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'

Türk spor medyasının acı kaybı

Türk spor medyasının acı kaybı

Dünya yıldızı Lionel Messi yıkıldı

Dünya yıldızı Lionel Messi yıkıldı

Ozan Kabak'ın zafer gecesi

Ozan Kabak'ın zafer gecesi

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sular durulmuyor!

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sular durulmuyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ahmet Çakar'dan gündeme oturan Fenerbahçe iddiası!

Ahmet Çakar'dan gündeme oturan Fenerbahçe iddiası!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Diğer Haberler

İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City farklı kazandı

Manchester City farklı kazandı

Guardiola sorulan soruya sinirlendi: 18-0 yeneceğiz

Guardiola sinirlendi: 18-0 yeneceğiz

Steven Gerrard'tan Jürgen Klopp sözleri

Steven Gerrard'tan Jürgen Klopp sözleri

Ozan Kabak’tan Liverpool itirafı: ‘Çok zor’

Ozan Kabak’tan Liverpool itirafı: ‘Çok zor’

Chelsea, Everton engelini iki golle geçti

Chelsea, Everton engelini iki golle geçti

Manchester City'nin galibiyet serisini, Manchester United sona erdirdi

Manchester City'nin galibiyet serisini, Manchester United sona erdirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.