Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland Bayern Münih maçı öncesi yeni tarzıyla antrenmana çıktı, görenler tanıyamadı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland, yeni imajıyla gündem oldu. 22 yaşındaki İngiliz oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Bayern Münih karşılaşması öncesi saç stilini değiştirdi.

GÖRENLER TANIYAMADI

Norveçli gol makinesi, saçlarını iki yandan ördürdü. Haaland'ın yeni tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Haaland'ın yeni tarzı birçok kişi tarafından oldukça beğeni toplarken "Viking" yorumlarında bulunuldu.

38 MAÇTA 44 GOL

Norveçli futbolcu bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 38 maçta 44 gol ve 5 asistlik katkı vererek inanılması güç bir performansa imza attı.





