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Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland Bayern Münih maçı öncesi yeni tarzıyla antrenmana çıktı, görenler tanıyamadı

11.04.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland bu kez attığı gollerle değil saçlarıyla gündemde. Şampiyonlar Ligi öncesi saç stilini değiştiren Norveçli yıldızı görenler tanıyamadı. İşte detaylar...

Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland Bayern Münih maçı öncesi yeni tarzıyla antrenmana çıktı, görenler tanıyamadı
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland, yeni imajıyla gündem oldu. 22 yaşındaki İngiliz oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Bayern Münih karşılaşması öncesi saç stilini değiştirdi.

GÖRENLER TANIYAMADI

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Norveçli gol makinesi, saçlarını iki yandan ördürdü. Haaland'ın yeni tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Haaland'ın yeni tarzı birçok kişi tarafından oldukça beğeni toplarken "Viking" yorumlarında bulunuldu.

38 MAÇTA 44 GOL

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Norveçli futbolcu bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 38 maçta 44 gol ve 5 asistlik katkı vererek inanılması güç bir performansa imza attı.

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