Manchester United 1 - 1 Chelsea (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Chelsea 1-1 berabere kaldı.
Ligin 36. haftasında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan ekiplerden Manchester United ile Chelsea karşılaştı.
Mücadele, Manchester United'dan Mata'nın 11 ve Chelsea'den Alonso'nun 43. dakikada attığı gollerle 1-1 sonuçlandı.
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