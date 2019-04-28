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Manchester United 1 - 1 Chelsea (Premier Lig)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.04.2019 22:58 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında ilk 4 sıra için mücadele eden Manchester United ile Chelsea karşı karşıya geldi. Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Manchester United 1 - 1 Chelsea (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Chelsea 1-1 berabere kaldı.

Ligin 36. haftasında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan ekiplerden Manchester United ile Chelsea karşılaştı.

Mücadele, Manchester United'dan Mata'nın 11 ve Chelsea'den Alonso'nun 43. dakikada attığı gollerle 1-1 sonuçlandı.

  1. sıradaki Chelsea puanını 68'e, 6. sıradaki Manchester United ise 65'e çıkardı.
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Anahtar Kelimeler:
chelsea Manchester United Premier Lig

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