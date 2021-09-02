SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Manchester United'a transfer olan Ronaldo'nun numarası belli oldu

Manchester United'a transfer olan Ronaldo'nun numarası belli oldu

02.09.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 7 numaralı formayı giyecek.

Manchester United'a transfer olan Ronaldo'nun numarası belli oldu

Premier Lig takımlarından Manchester United'a yeniden transfer olan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun numarası belli oldu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ronaldo'nun takımda eskiden de giydiği 7 numarayı kullanacağı ifade edildi.

CAVANI'DEN ALINDI

E-TfO6ZWUAkraqE

İngiliz ekibinde daha önce George Best, Bryan Robson, Eric Cantona ve David Beckham gibi isimler de 7 numaralı formayı terletmişti.

Mevcut takımda 7 numarayı giyen Uruguaylı golcü Edinson Cavani'nin ise 21 numara ile mücadele edeceği belirtildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FIFA'dan Halil Umut Meler'e görevFIFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Mide bulandıran olay! Gözünden çıktıMide bulandıran olay! Gözünden çıktı
Cedric Soares, Arsenal'de kalıyorCedric Soares, Arsenal'de kalıyor
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Van Gölü'nün zemininden 2 milyon 780 bin metreküp dip çamuru temizlenecek

Van Gölü'nün zemininden 2 milyon 780 bin metreküp dip çamuru temizlenecek

ESKİ Genel Müdürlüğünden Eskişehir'de su damacanasından hortum çıktığı iddiasıyla ilgili açıklama:

ESKİ Genel Müdürlüğünden Eskişehir'de su damacanasından hortum çıktığı iddiasıyla ilgili açıklama:

Hatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 11 bin lira ceza

Hatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 11 bin lira ceza

Asansörde çalışan işçiler elektrik akımına kapıldı: 2 ölü

Asansörde çalışan işçiler elektrik akımına kapıldı: 2 ölü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.