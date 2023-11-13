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Manchester United açıkladı! Galatasaray maçında forma giyemeyecek

13.11.2023 22:42 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, Christian Eriksen'in yaklaşık 1 ay, Rasmus Höjlund'un ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Manchester United'a peş peşe kötü haberler geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Eriksen'in yaklaşık 1 ay, Rasmus Höjlund'un ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

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Takımın yıldızlarından olan Eriksen'in kesin olarak Galatasaray maçında forma giyemeyeceği aktarıldı. Höjlund'un durumunun ise henüz net olmadığı ifade edildi.

RASHFORD DA OLMAYACAK

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Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford da sarı kırmızılı takıma karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray, Manchester United ile 29 Kasım Çarşamba günü kendi sahasında karşılaşacak.

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