Manchester United açıkladı! Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Manchester United'a peş peşe kötü haberler geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Eriksen'in yaklaşık 1 ay, Rasmus Höjlund'un ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Takımın yıldızlarından olan Eriksen'in kesin olarak Galatasaray maçında forma giyemeyeceği aktarıldı. Höjlund'un durumunun ise henüz net olmadığı ifade edildi.

RASHFORD DA OLMAYACAK

Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford da sarı kırmızılı takıma karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray, Manchester United ile 29 Kasım Çarşamba günü kendi sahasında karşılaşacak.





