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Manchester United - Başakşehir maçı muhtemel ilk 11leri

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 24.11.2020 09:19 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki 4'üncü maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Manchester United - Başakşehir maçı muhtemel ilk 11leri

Teknik direktör Buruk ve Brezilyalı futbolcu Rafael Pereira, maçın oynanacağı Old Trafford Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Okan Buruk, çok önemli bir takıma karşı önemli bir stadda maça çıkacaklarını kaydederek, "İlk maçı kazanmamız bizi grupta iddialı duruma getirdi. Hem 3'üncülük hem de 2'ncilik için bundan sonraki maçlarda da şansımızın olduğunu ortaya koyduk. Bunu düşünerek maça çıkacağız." dedi.

İlk maçtaki yenilgiden sonra Manchester United'ın bu karşılaşmada daha motive olacağını söyleyen Buruk, kendilerinin de aynı motivasyonu sağlamış durumda olduklarını aktardı.

Okan Buruk, zorlu bir fikstürde 2 takımın da zorlu maçlar oynadığını, maça hazır olduklarını ve kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

Takımların ilk 11'lerde fazla değişikliğe gitmeyeceğini düşündüğünü kaydeden Buruk, ilk maçta 2 takımın da birbirine yakın futbol oynadığını ve bugün birbirini iyi tanıyan takımların karşılaşacağını ifade etti.

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Rafael Pereira ise karşılaşmanın zor geçeceğini, kendisi ve takımı adına en iyi sonucu elde etmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Old Trafford Stadı'nda Manchester United gibi güçlü bir ekiple oynayacaklarını kaydeden Pereira, takımın motivasyonunun en üst seviyede olduğunu ve sahada en iyi mücadeleyi vereceklerini belirtti.

MANCHESTER UNİTED - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL İLK 11'LER

Manchester United
De Gea
Wan-Bissaka
Maguire
Lindelöf
Telles
Fred
Matic
Fernandes
Van de Beek
Rashford
Martial

Başakşehir
Mert
Bolingoli
Epureanu
Skrtel
Rafael
Berkay
İrfan Can
Mahmut
Visca
Deniz
Demba Ba

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bruno Fernandes öldürücü paslar atıyor ve pen6 ları sürekli o kullanıyor. Portekizliyi sakatlamaktan çekinmeyin.
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