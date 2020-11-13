SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Manchester United, Cristiano Ronaldo için teklifini yaptı

Manchester United, Cristiano Ronaldo için teklifini yaptı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.11.2020 18:02 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın, Juventus'tan ayrılması beklenen eski yıldızı Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadroya katmak adına menajeri Jorge Mendes'e teklifini ilettiği belirtiliyor.

Manchester United, Cristiano Ronaldo için teklifini yaptı

İtalyan devi Juventus'tan ayrılması beklenen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için eski takımlarından Manchester United'ın devreye girdiği belirtiliyordu. Cristiano Ronaldo'nun 2009'daki Real Madrid transferini ilk duyuran gazete olan Record, bu kez de Manchester United'ın Cristiano Ronaldo için menajeri Jorge Mendes'e resmi bir teklif sunduğunu açıkladı.

AYRILIK KAPIDA

Koronavirüs krizinin futbolda yarattığı ekonomik etkiler nedeniyle birçok takım maliyet düşürme hamlelerine giderken Juventus'ta da durum farklı değil. Juventus'un en çok kazanan oyuncusu konumundaki Cristiano Ronaldo, bu alanda kendisine en yakın isim Dybala'dan 5 kat fazla maaş almakta.

Juventus'un Şampiyonlar Ligi zaferine uzanması adına transfer edilen Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi 2022'de bitiyor. Bu sezona yapılan kötü başlangıç nedeniyle de Ronaldo'nun takımdaki geleceği daha tartışılır hale geldi.

Teknik direktör Pirlo'nun da Ronaldo'yu bencillikle suçlaması ve kulübün son sezondaki yüklü maaşından çıkma düşüncesiyle Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı daha muhtemel hale gelmiş durumda.

TARAFTARIN GÖZDESİ

Cristiano Ronaldo'nun muhtemel ayrılığı sonrası iki takımın ismi öne çıkıyordu. Bunlardan biri PSG iken diğeri ise eski takımı Manchester United... Manchester United taraftarları, çok sevdikleri Cristiano Ronaldo'nun futbol kariyerini Old Trafford'da bitirmesi adına bir dönüş ihtimaline sıcak bakıyorlar.

Sörloth transferinde olay iddia! Galatasaray derken Fenerbahçe araya girdi...Sörloth transferinde olay iddia! Galatasaray derken Fenerbahçe araya girdi...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
Liverpool'da sakatlık kabusu! Bir yıldız daha...Liverpool'da sakatlık kabusu! Bir yıldız daha...
İşte zorlu maçın muhtemel 11'leriİşte zorlu maçın muhtemel 11'leri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İşte yıl sonu dolar tahmini
İşte yıl sonu dolar tahmini
Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'
Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'
Gökhan Gönül sakatlandı! Derbide yok...
Gökhan Gönül sakatlandı! Derbide yok...
Kulüp başkanına silahlı saldırı
Kulüp başkanına silahlı saldırı
Talisca transferi üzerinden 'şike' iddiası
Talisca transferi üzerinden 'şike' iddiası
Galatasaray'da bir futbolcu pozitif
Galatasaray'da bir futbolcu pozitif
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Görevine son verdi... Acun Ilıcalı neşteri vurdu!
Görevine son verdi... Acun Ilıcalı neşteri vurdu!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
G.Saray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer!
G.Saray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer!
İç çamaşırlarıyla kameraların karşısına geçen Bush, olay oldu!
İç çamaşırlarıyla kameraların karşısına geçen Bush, olay oldu!
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mohamed Salah koronavirüse (Covid-19) yakalandı
Dünya yıldızı futbolcu koronavirüse yakalandı!
Manchester United, Cristiano Ronaldo için teklifini yaptı
Tüm dünya bu transferi konuşuyor! Ronaldo geri dönüyor...
Liverpool'da sakatlık kabusu devam ediyor! Joe Gomez ameliyat oldu...
Liverpool'da sakatlık kabusu! Bir yıldız daha...
Arsenal'in yeni Mesut Özil'i: Yusuf Yazıcı!
Arsenal'in yeni Mesut Özil'i
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, istifa etti
İngiltere'de şok! Federasyon Başkanı istifa etti!
Arsenal'ın maskotu Gunnersaurus geri döndü
Gunnersaurus geri döndü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.