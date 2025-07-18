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Manchester United'da olay! Altay Bayındır o karar sonrası çılgına döndü! Her an valizini toplayabilir... Ortalık karıştı

Fenerbahçe'de ayrılarak İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır forma şansı bulmakta zorlanırken yönetimin aldığı transfer kararı sonrası çılgına döndü. İşte detaylar...

Manchester United'da olay! Altay Bayındır o karar sonrası çılgına döndü! Her an valizini toplayabilir... Ortalık karıştı
Berker İşleyen

Manchester United’ın kalecisi Altay Bayındır, yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimaliyle karşı karşıya.

O KARARA ÇOK SİNİRLENDİ

Manchester United da olay! Altay Bayındır o karar sonrası çılgına döndü! Her an valizini toplayabilir... Ortalık karıştı 1

Birinci kaleci Andre Onana’nın sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı Manchester United’da, Altay Bayındır’ın kaleyi devralması bekleniyordu. Ancak Talksport’un haberine göre, İngiliz ekibi, Antwerp’in 23 yaşındaki kalecisi Senne Lammens ile ilgilenmesi milli futbolcunun moralini alt üst etmiş durumda.

AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Manchester United da olay! Altay Bayındır o karar sonrası çılgına döndü! Her an valizini toplayabilir... Ortalık karıştı 2

Eğer Manchester United Lammens transferini tamamlayarsa, A Milli Takım kalecisi Altay Bayındır’ın durumu merak konusu. 2026 Dünya Kupası’nda milli takımla yer almak isteyen 27 yaşındaki kalecinin düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmayı düşündüğü öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2027’YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Manchester United da olay! Altay Bayındır o karar sonrası çılgına döndü! Her an valizini toplayabilir... Ortalık karıştı 3

Piyasa değeri 8 milyon euro olarak belirtilen Altay Bayındır’ın Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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