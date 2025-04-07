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  4. Manchester United'dan Altay Bayındır'ı sarsan hamle!

Manchester United'dan Altay Bayındır'ı sarsan hamle!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
07.04.2025 19:53
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2023/24 sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak İngiliz devi Manchester United'ın yolunu tutan milli kaleci Altay Bayındır'a kötü haber geldi.

Manchester United'dan Altay Bayındır'ı sarsan hamle!
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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Premier Lig ekiplerinden Manchester United, İngiliz basınında çıkan haberlere göre kaleci transferi yapmaya hazırlanıyor.

HENÜZ PREMIER LİG MAÇINDA ŞANS BULAMADI

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İngiliz devinde ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki file bekçisi, henüz hiçbir Premier Lig maçında forma şansı bulamamış durumda. Manchester United’da birinci kaleci Andre Onana’nın arkasında yedek kalan milli kaleci için ayrılacağına dair birçok iddia ortaya atılırken, kötü bir haber ile karşı karşıya kaldı.

THE SUN YAZDI

İngiltere'nin önde gelen basınlarından The Sun'ın haberine göre; kaleci rotasyonunda rekabeti arttırmayı hedefleyen teknik direktör Ruben Amorim, Freddie Woodman'ı yedek kulübesine transfer etmek istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United Altay Bayındır fenerbahçe
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