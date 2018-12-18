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Ozan Kabak için rüya gibi teklif!

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.12.2018 13:44 | Son Güncelleme

Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ozan Kabak için Manchester United’ın 18 milyon Pound'luk çılgın bir teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Ozan Kabak için rüya gibi teklif!

İngiliz gazetelerinden Daily Star’ın haberine göre; Manchester United, Ozan Kabak için 18 milyon Pound'luk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

CITY DE YAKIN TAKİP EDİYOR
Manchester City de Ozan ile yakından ilgileniyor. Bilindiği gibi Başkan Mustafa Cengiz kısa bir süre önce İngiltere’ye giderek Manchester City idarecileriyle bir görüşme yapmıştı. Ozan Kabak ile ilgili son kararı Fatih Terim verecek. Terim, devrede Ozan’ın iyi bir bedele gitmesine onay verdi. (Güneş)

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