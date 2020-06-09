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Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.06.2020 10:27 | Son Güncelleme

Manchester United'ın efsane isimlerinden Tony Dunne, hayata gözlerini yumdu.

Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti

İngiliz devi Manchester United’da 1960-1973 yılları arasında sol bek olarak oynayan Tony Dunne, 78 yaşında hayatını kaybetti. Manchester United’ın 1968’de Avrupa Kupası’nı kazanan kadrosunda da yer alan Tony Dunne, ‘Kırmızı Şeytanlar’ın formasını 530 kez terletti.

Manchester United Kulübü, Tony Dunne’ın hayatını kaybetmesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Twitter’dan yapılan paylaşımda “Efsane bek oyuncularımızdan, Tony Dunne’ın sevenlerine en içten başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde uyu” denildi.

Kariyerine Shelbourne’da başlayan İrlandalı futbolcu, Manchester United dışında Bolton Wanderers ve Detroit Express takımlarında da forma giydi. Tony Dunne, İrlanda Milli Takımı formasını da 33 kez giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra Bolton Wanderers’ta yardımcı antrenör olarak görev yapan Tony Dunne, bir yıl da Steinkjer FK takımında teknik direktör olarak çalıştı.

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