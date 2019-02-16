Dünyaca devinin genç yıldızı kansere yakalandı

MYNET.COM / Manchester United'dan üzücü haber... İngiliz devi Manchester United, U23 oyuncusu Max Taylor'a kanser teşhisi konduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada Taylor'ın kemoterapiye başarıyla cevap verdiğini duyurulurken, genç oyuncunun durumuyla ilgili tüm gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Max Taylor ise 'İlk günden beri bana yardım eden herkese teşekkür etmek istiyorum' derken, "Kelimeler ailemin bana bu konuda ne kadar yardım ettiğini tarif edemez. Annem, üvey babam Matthew, ağabeyim George, Meir ve kız arkadaşım Lydia ile ailenin geri kalanı bana çok değerli bir destek verdi" ifadelerini kullandı.

