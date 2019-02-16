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Dünyaca devinin genç yıldızı kansere yakalandı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

Manchester United Kulübü, U23 takımında forma giyen Max Taylor'ın kanser olduğunu açıkladı. Açıklamada 'Taylor'ı yeniden kırmızı formayla görmek için sabırsızlanıyoruz' ifadesi kullanıldı.

Dünyaca devinin genç yıldızı kansere yakalandı

MYNET.COM / Manchester United'dan üzücü haber... İngiliz devi Manchester United, U23 oyuncusu Max Taylor'a kanser teşhisi konduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada Taylor'ın kemoterapiye başarıyla cevap verdiğini duyurulurken, genç oyuncunun durumuyla ilgili tüm gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Max Taylor ise 'İlk günden beri bana yardım eden herkese teşekkür etmek istiyorum' derken, "Kelimeler ailemin bana bu konuda ne kadar yardım ettiğini tarif edemez. Annem, üvey babam Matthew, ağabeyim George, Meir ve kız arkadaşım Lydia ile ailenin geri kalanı bana çok değerli bir destek verdi" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Max Taylor Manchester United

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Puhahahah
Max RIP şimdiden, kurtuluş zor bu illetten.
gecmis olsun acil sifalar dilerim
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