Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba'nın yeni adresi olay oldu! Bunun adı ihanet...

İngiltere Premier Lig devi Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Paul Pogba'nın yeni adresinin Manchester City olacağı ifade edildi. Bu haber sonrası Manchester'ın kırmızı tarafının destekçileri ayaklandı.

PSG VE JUVENTUS DA İLGİLENİYOR

Pogba ile ayrıca Paris Saint-Germain ve Juventus da ilgileniyor. Fransız yıldız 2016 yılında 89,5 milyon Sterlin'lik rekor bir transfer ücretiyle Manchester United'a transfer olmuştu.

FERNANDINHO YERİNE

Manchester City, tecrübeli orta saha oyuncusu Fernandinho'nun sözleşmesinin sona erecek olması ve Brezilyalı yıldızın takım ayrılacağını açıklaması sonrası harekete geçti.

GUARDIOLA'NIN SİSTEMİNE UYUYOR

Pep Guardiola'nın iyi bir yedek oyuncu istediği ve Paul Pogba'nın hem altı hem de sekiz numarada oynayabiliyor olması nedeniyle İspanyol çalıştırıcının sistemine uyduğu belirtildi.

MANCHESTER'DA OLAY

Paul Pogba City'e imza atarsa, Carlos Tevez'in 2009'daki sansasyonel transferinden sonra, Manchester United'dan transfer olan ilk isim olacak.

