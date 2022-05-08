SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba'nın yeni adresi olay oldu! Bunun adı ihanet...

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba'nın yeni adresi olay oldu! Bunun adı ihanet...

08.05.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere flaş bir transfer haberiyle sarsıldı! Premier Lig devi Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba'nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin ardından Manchester City'e imza atacağı iddia edildi. Bu iddia sonrasında United taraftarları büyük tepki gösterdi.

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba'nın yeni adresi olay oldu! Bunun adı ihanet...
Paul Pogba

Paul Pogba

FRA Fransa
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İngiltere Premier Lig devi Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Paul Pogba'nın yeni adresinin Manchester City olacağı ifade edildi. Bu haber sonrası Manchester'ın kırmızı tarafının destekçileri ayaklandı.

PSG VE JUVENTUS DA İLGİLENİYOR

Pogba ile ayrıca Paris Saint-Germain ve Juventus da ilgileniyor. Fransız yıldız 2016 yılında 89,5 milyon Sterlin'lik rekor bir transfer ücretiyle Manchester United'a transfer olmuştu.

FERNANDINHO YERİNE

2022-04-16T140341Z_1857867755_UP1EI4G1323BD_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-MUN-NOR-REPORT

Manchester City, tecrübeli orta saha oyuncusu Fernandinho'nun sözleşmesinin sona erecek olması ve Brezilyalı yıldızın takım ayrılacağını açıklaması sonrası harekete geçti.

GUARDIOLA'NIN SİSTEMİNE UYUYOR

2022-04-16T152404Z_1076743878_UP1EI4G16S3JJ_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-MUN-NOR-REPORT

Pep Guardiola'nın iyi bir yedek oyuncu istediği ve Paul Pogba'nın hem altı hem de sekiz numarada oynayabiliyor olması nedeniyle İspanyol çalıştırıcının sistemine uyduğu belirtildi.

MANCHESTER'DA OLAY

2022-04-16T152543Z_33696249_UP1EI4G16UTJT_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-MUN-NOR-REPORT

Paul Pogba City'e imza atarsa, Carlos Tevez'in 2009'daki sansasyonel transferinden sonra, Manchester United'dan transfer olan ilk isim olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çağlar Söyüncü göğsümüzü kabartacak!Çağlar Söyüncü göğsümüzü kabartacak!
Şampiyon Trabzonspor son dakikada yıkıldıŞampiyon Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Gedson Fernandes'in bonservisi belli oldu!Gedson Fernandes'in bonservisi belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Premier League İngiltere Manchester United
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

Tüm dünya yarına kilitlendi! Putin...

Tüm dünya yarına kilitlendi! Putin...

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında bayılacaktı! Ünlü futbolcu Abdulkadir Ömür o anları anlattı

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında bayılacaktı! Ünlü futbolcu Abdulkadir Ömür o anları anlattı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi hayret veren '150' olayı!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi hayret veren '150' olayı!

Derbi öncesi ilginç gelişme! Anlaşma sağlandı

Derbi öncesi ilginç gelişme! Anlaşma sağlandı

Çağlar Söyüncü göğsümüzü kabartacak!

Çağlar Söyüncü göğsümüzü kabartacak!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu!

Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu!

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.