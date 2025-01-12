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  4. Manchester United'ın kurtarıcısı Altay Bayındır oldu! Arsenal'e 'dur' dedi... Geceye damgasını vurdu!

Manchester United'ın kurtarıcısı Altay Bayındır oldu! Arsenal'e 'dur' dedi... Geceye damgasını vurdu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.01.2025 22:51
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Manchester United, FA Cup 3. tur mücadelesinde Arsenal’e konuk oldu. Kırmızı - şeytanlılar, 90 dakikası Bruno Fernandes ve Gabriel'in karşılıklı gollerilye 1-1 sona eren mücadelede seri penaltı atışlarında rakibini 5-3 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Öte yandan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli kalecimiz Altay Bayındır, performansıyla damga vurdu. İşte detaylar...

Manchester United'ın kurtarıcısı Altay Bayındır oldu! Arsenal'e 'dur' dedi... Geceye damgasını vurdu!

FA Cup 3. tur mücadelesinde Arsenal ile Manchester United karşı karşyıa geldi. Normal süresi Bruno Fernandes ve Gabriel'in karşılıklı gollerilye 1-1 eşitlikle tamamlandı. Seri penaltı atışlarına kadar gidilen mücadelede kırmızı - şeytanlılar, rakibin 5-3 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

MAÇIN YILDIZI SEÇİLDİ

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Yaptığı 6 kurtarışla mücadeleye damgasını vuran Altay Bayındır, 72. dakikada Odegaard'ın penaltı vuruşunu da kurtararak maçın yıldızı seçildi.

KALESİNDE DEVLEŞTİ

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Kritik pozsiyonlarda Arsenal'a gol izni vermeyen Altay Bayındır, resmen küllerinden doğarak bulduğu forma fırsatını iyi değerlendirdi. Milli kaleci, Tottenham maçındaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

KÜLLERİNDE DOĞDU

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Seri penaltı atışlarında da kalesinde devleşen Altay Bayındır, Arsenalin kullandığı 2. penaltı vuruşunda Kai Havertz'e gol izni vermedi ve takımının ismini bir üst tura yazdırmasında büyük rol oynadıı.

Anahtar Kelimeler:
Manchester United Altay Bayındır arsenal
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