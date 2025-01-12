Manchester United'ın kurtarıcısı Altay Bayındır oldu! Arsenal'e 'dur' dedi... Geceye damgasını vurdu!

FA Cup 3. tur mücadelesinde Arsenal ile Manchester United karşı karşyıa geldi. Normal süresi Bruno Fernandes ve Gabriel'in karşılıklı gollerilye 1-1 eşitlikle tamamlandı. Seri penaltı atışlarına kadar gidilen mücadelede kırmızı - şeytanlılar, rakibin 5-3 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

MAÇIN YILDIZI SEÇİLDİ

Yaptığı 6 kurtarışla mücadeleye damgasını vuran Altay Bayındır, 72. dakikada Odegaard'ın penaltı vuruşunu da kurtararak maçın yıldızı seçildi.

KALESİNDE DEVLEŞTİ

Kritik pozsiyonlarda Arsenal'a gol izni vermeyen Altay Bayındır, resmen küllerinden doğarak bulduğu forma fırsatını iyi değerlendirdi. Milli kaleci, Tottenham maçındaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

KÜLLERİNDE DOĞDU

Seri penaltı atışlarında da kalesinde devleşen Altay Bayındır, Arsenalin kullandığı 2. penaltı vuruşunda Kai Havertz'e gol izni vermedi ve takımının ismini bir üst tura yazdırmasında büyük rol oynadıı.