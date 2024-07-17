Manchester United'ın yıldızı McTominay kararını Galatasaray'a bildirdi! "Gelmek istemiyorum..."

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya yıldız bir ismi getirmek isterken listenin ilk sırasında Manchester United'ın yıldızı Scott McTominay bulunuyordu.

Sarı-Kırmızılı kurmaylar transferi bitirebilmek için İngiltereye giderken, ManU cephesinden bu transfer için yanıt geldi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Mirror'da yer alan habere göre; Manchester United'ın Galatasaray'ın Scott McTominay için yaptığı teklifi kabul etmediği belirtildi.

YENİ TEKLİF YAPACAK

Galatasaray'ın oyuncu için İngiliz devinin kapsını kısa süre içinde yeni bir teklifle yeniden çalacağı yazılırken, sarı kırmızılı yöneticilerin alternatif isimlere de ağırlık verebileceği ifade edildi.