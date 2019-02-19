SPOR

Manchester United İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finalde

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.02.2019 09:06 | Son Güncelleme

İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda, Manchester United, son şampiyon Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.

Manchester United İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finalde

Manchester United, İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Son şampiyon Chelsea, FA Kupası 5. turunda, geçen yıl finalde yendiği Manchester United'ı ağırladı. Sonuncusu 2016'da olmak üzere kupayı 12 kez müzesine götüren Manchester United, Herrera'nın 31 ve Pogba'nın 45. dakikadaki golleriyle maçı 2-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

İhtişamıyla göz dolduruyor! İşte Kahire'deki 355 yıllık Türk eviİhtişamıyla göz dolduruyor! İşte Kahire'deki 355 yıllık Türk evi
Bu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklıBu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere federasyon kupası Manchester United chelsea İngiltere

En Çok Okunan Haberler

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Arda Turan maça damga vurdu

Arda Turan maça damga vurdu

'Müsaade etmeyeceklerini biliyorduk' Yekta'dan şok suçlama!

'Müsaade etmeyeceklerini biliyorduk' Yekta'dan şok suçlama!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı MLS'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı MLS'e transfer oldu

Rodallega gemileri yaktı!

Rodallega gemileri yaktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Mourinho'ya servet gibi tazminat!

Mourinho'ya servet gibi tazminat!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak kayboldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manchester United İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finalde

Manchester United kupada çeyrek finalde

Serge Gnabry: Mesut Özil şimdiye kadar oynadığım en iyi futbolcu

Mesut Özil'e övgüler yağdırdı!

Manchester United'da Lukaku'nun bileti kesildi

Yıldız golcünün bileti kesildi

Newport County 0 - 4 Manchester City (FA Cup)

City FA Cup'ta çeyrek finalde

Dünyaca devinin genç yıldızı kansere yakalandı

Dünyaca devinin genç yıldızı kansere yakalandı

Chelsea için Zinedine Zidane iddiası

Chelsea bombayı patlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.