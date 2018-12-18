Manchester United, Jose Mourinho'yu kovdu!

Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verildi. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 2016 yılından bu yana takımı çalıştıran 55 yaşındaki Portekizli teknik adamın görevinden ayrıldığı kaydedildi.

Kulüp sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Jose'ye görev aldığı süre boyunca çalışmaları için teşekkür ederken, gelecek için de başarılar dilemek istiyoruz. Kulüp yeni bir teknik adam için kapsamlı bir işe alım süreci yürütürken, mevcut sezonun sonuna kadar yeni bir teknik direktör atanacaktır."

Portekizli teknik adam yönetiminde bu sezon ligin geride kalan 17 haftasında 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Manchester temsilcisi, 26 puanla 6. sırada bulunuyor. Mourinho, 2,5 sezon geçirdiği Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield kazandı.

