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Manchester United, Jose Mourinho'yu kovdu!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.12.2018 12:53 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Manchester United'ta menajer Jose Mourinho'nun görevine son verildi.

Manchester United, Jose Mourinho'yu kovdu!

Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verildi. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 2016 yılından bu yana takımı çalıştıran 55 yaşındaki Portekizli teknik adamın görevinden ayrıldığı kaydedildi.

Kulüp sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Jose'ye görev aldığı süre boyunca çalışmaları için teşekkür ederken, gelecek için de başarılar dilemek istiyoruz. Kulüp yeni bir teknik adam için kapsamlı bir işe alım süreci yürütürken, mevcut sezonun sonuna kadar yeni bir teknik direktör atanacaktır."

Portekizli teknik adam yönetiminde bu sezon ligin geride kalan 17 haftasında 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Manchester temsilcisi, 26 puanla 6. sırada bulunuyor. Mourinho, 2,5 sezon geçirdiği Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United jose mourinho

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bence Morinoho cok abartiliyor..Portolu ve İnterli dönemlerinden eser yok artik
büyük klüp bir yere kadar dayanır.teknik ekibin kim olduğunun önemi yok
YILMAZ VURALI ALSINLAR
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