Manchester United maçına kısa bir süre kala yıldız isim Bruno Fernandes'ten itiraf: Galatasaray çok güçlü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray A Grubu 5. maçında sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Manchester United'ın Everton'ı deplasmanda 3-0 yendiği maçın ardından takımın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY ÇOK GÜÇLÜ"

Fernandes yaptığı açıklamada, "Galatasaray deplasmanındaki maçın ne kadar önemli ve ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Harika bir atmosferde, harika bir futbol maçı olacak. Galatasaray gerçekten çok güçlü bir futbol oynuyor. Atmosferin çok zor olacağını biliyoruz ama hazırlıklı olacağız." dedi.

"KAZANMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Grubun kaderini yakından ilgilendiren maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Portekizli yıldız, "Galatasaray'ı yenmeye ve 3 puan almaya ihtiyacımız var. Bayern ile oynayacağımız maçın final olabilmesi için İstanbul'da elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve kazanmalıyız." sözlerini sarf etti.





