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Manchester United pes etmiyor! Marcus Rashford'dan rekor...

19.02.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United, konuk ettiği Leicester City'yi 3-0 mağlup etti. Marcus Rashford ise rekor kırdı.

Manchester United pes etmiyor! Marcus Rashford'dan rekor...

Premier Lig'de zirve mücadelesi veren takımlardan Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Leicester City'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, 25. ve 56. dakikalarda Marcus Rashford, 61. dakikada Jadon Sancho'nun ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.

RASHFORD REKOR KIRDI

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Tüm kulvarlarda 24'üncü kez ağları sarsan Rashford, Manchester United formasıyla bir sezon içindeki gol rekorunu şimdiden kırdı.

Bu sonuçla 49 puana yükselen Manchester United, 54 puanlı Arsenal ve 52 puanlı Manchester City'nin ardından üçüncü sırada yer aldı. Leicester City ise 24 puanla 14. sırada kaldı.

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