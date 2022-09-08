MANCHESTER UNITED REAL SOCİEDAD MAÇI CANLI İZLE! Manchester United Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında Old Trafford Stadyumu'nda Real Sociedad'ı ağırlayacak. Maçın hangi kanalda, saat kaçta canlı olarak ekrana geleceği ise futbolseverler tarafından merak konusu oldu. "Manchester United Real Sociedad maçı canlı izle" konu başlığı internette araştırılıyor. Peki, Manchester United Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MACHESTER UNITED REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United Real Sociedad maçı bugün (8 Eylül 2022 Perşembe) başlayacak.

Old Trafford'da oynanacak olan maç saat 22.00'da başlayacak.

MACHESTER UNITED REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United Real Sociedad maçı EXXEN'de canlı olarak yayınlanacak.

