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Manchester United ve Manchester City'nin Isco savaşı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.05.2019 23:04 | Son Güncelleme

Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Manchester City'nin Real Madrid'in İspanyol futbolcusu Isco'yu transfer etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Manchester United ve Manchester City'nin Isco savaşı

İngiliz futbolunun iki köklü futbol kulübü Manchester United ve Manchester City, Real Madrid'in 27 yaşındaki İspanyol yıldızı Isco'yu transfer etmek için harekete geçmeye hazırlanıyorlar.

İspanyol Sport gazetesinde yer alan habere göre Manchester şehrinin iki ezeli rakibi, beklentilerin altında kalan bir sezonun ardından Real Madrid'in gözden çıkardığı isimlerden biri olarak gösterilen Isco için 120 Milyon Euro verebilecekleri ifade ediliyor.

İspanyol ekibiyle 4'ü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1'i La Liga olmak üzere toplam 14 kupa kazanan yıldızla ilgilenen bir diğer ekibin ise PSG olduğu belirtiliyor. Eflatun-beyazlı forma ile bu sezon çıktığı 37 maçta takımına 6 gol, 1 asistlik katkıda bulunan Isco'nun Real Madrid ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United Manchester City isco real madrid

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