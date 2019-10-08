Mandalinanın faydaları nelerdir? İşte mandalinanın az bilinen etkileri

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, mandalinanın az bilinen 7 önemli faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Mandalinanın faydasını öğrendikten sonra daha fazla tüketeceğiniz kesin!

MANDALİNA TÜRLERİ NELERDİR?

Mandalina, ılıman iklimde yetişmekte olan Turunçgiller familyasına ait bir meyve türü. Turuncu, sarı renklerde olan mandalina, etli ve sulu bir yapıya sahiptir. Mandalina, portakala nazaran daha yumuşak olan kabuğu soyulduktan sonra yenebildiği gibi suyu sıkılarak da içilebilir.

Mandalina türleri ise şöyledir; ellendale, dobashi, robinson, lee, sanburst, fremont, minneola, satsuma, okitsu, W. Murcott, nova, orri, murcott.

Mandalinanın sağlığımıza olan faydalarını ise Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, şöyle sıralıyor.



