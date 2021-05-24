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Mandzukic Milan'dan ayrıldığını açıkladı

24.05.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milan ile anlaşması sona eren Mario Mandzukic, takımdan ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından veda eden Mandzukic, "Milan için oynamak bir zevkti. Bana bu fırsatı verdiği için kulüp yönetimine, özverili çalışmaları için koçluk kadrosuna ve harika bir ekip olan takım arkadaşlarıma minnettarım." ifadelerini kullandı.

Mandzukic Milan'dan ayrıldığını açıkladı

Milan ile anlaşması sona eren Mario Mandzukic, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Milan'a veda eden Mandzukic, "AC Milan için oynamak bir zevkti. Bana bu fırsatı verdiği için kulüp yönetimine, özverili çalışmaları için koçluk kadrosuna ve harika bir ekip olan takım arkadaşlarıma minnettarım. Bu harika kulübü olması gerektiği yerde Şampiyonlar Ligi'ne geri getirmeyi başardığımız için mutluyum ve bu kulüpteki herkese gelecek için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Milan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hadi bakalım hangi TÜRK kulübüne kitleye ekler simdi

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