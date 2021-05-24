Mandzukic Milan'dan ayrıldığını açıkladı

Milan ile anlaşması sona eren Mario Mandzukic, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Milan'a veda eden Mandzukic, "AC Milan için oynamak bir zevkti. Bana bu fırsatı verdiği için kulüp yönetimine, özverili çalışmaları için koçluk kadrosuna ve harika bir ekip olan takım arkadaşlarıma minnettarım. Bu harika kulübü olması gerektiği yerde Şampiyonlar Ligi'ne geri getirmeyi başardığımız için mutluyum ve bu kulüpteki herkese gelecek için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.



