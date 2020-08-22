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  4. Mangal günlerine lezzet katacak 4 farklı tarif! Hepsi çok pratik...

Mangal günlerine lezzet katacak 4 farklı tarif! Hepsi çok pratik...

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TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yazın vazgeçilmezlerinden biri de şüphesiz kalabalık barbekü partileridir. Siz de sevdiklerinizle barbekü partileri düzenlemeyi seviyor ve partileriniz için farklı aperatif tarifleri arıyorsanız, bu yazımız tam size göre! Sizin için barbeküde pişirdiğiniz etlere eşlik edecek 4 farklı aperatif tarifi hazırladık.

Mangal günlerine lezzet katacak 4 farklı tarif! Hepsi çok pratik...

Barbekü partileri için 4 farklı aperatif tarifi ile misafirlerinizi şaşırtmaya hazır mısını? İşte birbirinden leziz 4 farklı aperatif tarifi...

TAHİNLİ PİYAZ

Malzemeler:

  • 1 kırmızı soğan

  • 3 bardak haşlanmış kuru fasulye

  • 1 haşlanmış yumurta

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 3 yemek kaşığı ılık su

  • Yarım limonun suyu

  • 6 çeri domates

  • 1 tatlı kaşığı sirke

Hazırlanışı:

  • Kuru fasulyeden 3 yemek kaşığı kadarını alıp bir çatal yardımıyla ezin.

  • Ezdiğiniz kuru fasulyeye; limon suyu, sirke, tahin, tuz ve suyu da ekleyip ezerek karıştırmaya devam edin. Sosun kıvamının daha akışkan olmasını isterseniz suyu artırabilirsiniz.

  • Daha sonra kırmızı soğanı iri parçalar halinde doğrayın ve kalan 2,5 su bardağı haşlanmış kuru fasulyeye ekleyin.

  • Piyazın servisi için domates ve maydanozları ufak ufak doğrayıp bir kenara alın.

  • Hazırladığınız piyaza tahinli sosu döktükten sonra üzerine domates, maydanoz ve yumurtayı da yerleştirip servis edebilirsiniz.

KÖZLENMİŞ PATLICAN SALATASI

Malzemeler:

  • 3 diş rendelenmiş sarımsak

  • 5 patlıcan

  • 3 yemek kaşığı sirke

  • 3 sivri biber

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 domates

  • 1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

  • Öncelikle patlıcan ve sivri biberi közleyip kabuklarını soydun.

  • Sonra ufak parçalar halinde doğrayın ve soğuması için bir kenara alın.

  • Bu arada domatesin kabuğunu soyup küp küp doğrayın.

  • Patlıcan ve biberler soğuduktan sonra doğradığınız domatesleri ve rendelenmiş sarımsakları da ilave edip güzelce karıştırın.

  • Son olarak zeytinyağı, tuz ve sirke ilave ederek patlıcan salatanızı servis edebilirsiniz.

    • HUMUS

    Malzemeler:

    • 5 yemek kaşığı tahin

    • Yarım çay bardağı zeytinyağı

    • 2 su bardağı nohut

    • 4 diş sarımsak

    • 1 çay kaşığı kimyon

    • 1 limon suyu

    • Yarım çay kaşığı tuz

    • 4 yemek kaşığı su

    Sosu için:

    • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

    • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

    Hazırlanışı:

    • İlk olarak derin bir tencerede nohutu haşlayın. Nohutlar haşlandıktan sonra kabuklarını ayıklayın ve rendelediğiniz sarımsakları, nohut, tahin, zeytinyağı, kimyon, limon suyu ve tuz ile birlikte mutfak robotuna koyup pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

    • Ardından ufak bir sos tenceresinde zeytinyağını ısıtıp toz biberi yağda yakın.

    • Son olarak hazırladığınız sosu humusun üzerinde gezdirip servis edebilirsiniz.

    ATOM MEZESİ

    Malzemeler:

    • 1 diş sarımsak

    • 1 çay kaşığı tuz

    • 2,5 su bardağı süzme yoğurt

    • 5 kurutulmuş Arnavut biberi

    • 3 yemek kaşığı tereyağı

    Hazırlanışı:

    • Sarımsak, tuz ve süzme yoğurdu güzelce karıştırın ve pürüzsüz hale getirin.

    • Yoğurtlu karışımı hazırlarken 5-6 adet kurutulmuş Arnavut biberini 1 dakika kaynar suda bekletip biberlerin yumuşamasını sağlayın.

    • Ardından tereyağını eritin ve bu yağda Arnavut biberlerini 2 dakika kavurup ocaktan alın.

    • Hazırladığınız yoğurt karışımını servis tabağına alın ve yağ ve biber karışımını da üstüne döküp servis edin.
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