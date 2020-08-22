Mangal günlerine lezzet katacak 4 farklı tarif! Hepsi çok pratik...

Barbekü partileri için 4 farklı aperatif tarifi ile misafirlerinizi şaşırtmaya hazır mısını? İşte birbirinden leziz 4 farklı aperatif tarifi...
TAHİNLİ PİYAZ
Malzemeler:
1 kırmızı soğan
3 bardak haşlanmış kuru fasulye
1 haşlanmış yumurta
2 yemek kaşığı tahin
1 çay kaşığı tuz
3 yemek kaşığı ılık su
Yarım limonun suyu
6 çeri domates
Hazırlanışı:
Kuru fasulyeden 3 yemek kaşığı kadarını alıp bir çatal yardımıyla ezin.
Ezdiğiniz kuru fasulyeye; limon suyu, sirke, tahin, tuz ve suyu da ekleyip ezerek karıştırmaya devam edin. Sosun kıvamının daha akışkan olmasını isterseniz suyu artırabilirsiniz.
Daha sonra kırmızı soğanı iri parçalar halinde doğrayın ve kalan 2,5 su bardağı haşlanmış kuru fasulyeye ekleyin.
Piyazın servisi için domates ve maydanozları ufak ufak doğrayıp bir kenara alın.
KÖZLENMİŞ PATLICAN SALATASI
Malzemeler:
3 diş rendelenmiş sarımsak
5 patlıcan
3 yemek kaşığı sirke
3 sivri biber
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 domates
Hazırlanışı:
Öncelikle patlıcan ve sivri biberi közleyip kabuklarını soydun.
Sonra ufak parçalar halinde doğrayın ve soğuması için bir kenara alın.
Bu arada domatesin kabuğunu soyup küp küp doğrayın.
Patlıcan ve biberler soğuduktan sonra doğradığınız domatesleri ve rendelenmiş sarımsakları da ilave edip güzelce karıştırın.
HUMUS
Malzemeler:
5 yemek kaşığı tahin
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 su bardağı nohut
4 diş sarımsak
1 çay kaşığı kimyon
1 limon suyu
Yarım çay kaşığı tuz
Sosu için:
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Hazırlanışı:
İlk olarak derin bir tencerede nohutu haşlayın. Nohutlar haşlandıktan sonra kabuklarını ayıklayın ve rendelediğiniz sarımsakları, nohut, tahin, zeytinyağı, kimyon, limon suyu ve tuz ile birlikte mutfak robotuna koyup pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
Ardından ufak bir sos tenceresinde zeytinyağını ısıtıp toz biberi yağda yakın.
ATOM MEZESİ
Malzemeler:
1 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
2,5 su bardağı süzme yoğurt
5 kurutulmuş Arnavut biberi
Hazırlanışı:
Sarımsak, tuz ve süzme yoğurdu güzelce karıştırın ve pürüzsüz hale getirin.
Yoğurtlu karışımı hazırlarken 5-6 adet kurutulmuş Arnavut biberini 1 dakika kaynar suda bekletip biberlerin yumuşamasını sağlayın.
Ardından tereyağını eritin ve bu yağda Arnavut biberlerini 2 dakika kavurup ocaktan alın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum