Mangal günlerine lezzet katacak 4 farklı tarif! Hepsi çok pratik...

İlk olarak derin bir tencerede nohutu haşlayın. Nohutlar haşlandıktan sonra kabuklarını ayıklayın ve rendelediğiniz sarımsakları, nohut, tahin, zeytinyağı, kimyon, limon suyu ve tuz ile birlikte mutfak robotuna koyup pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.