Mangal lezzetini elinizin altına taşıyan en iyi elektrikli ızgara tavsiyeleri

Mangalın kültürümüzde ayrı bir yeri olduğu çok açık. Ancak klasik mangallar, yakma sorunu ve duman nedeniyle bazen çok zahmetli olabiliyor. Elektrikli ızgara modelleri ise ev konforunda bile kullanılabildikleri için tüm talepleri kolayca karşılıyor. Bu nedenle elektrikli ızgara alırken nelere dikkat etmeli, hangi modeller ihtiyaçlarınıza cevap veriyor, sizler için araştırdık. Hadi inceleyelim.

Kolay Kullanımıyla Sinbo Sbg-7102 Elektrikli Izgara

Kolay kurulabilen portatif ayaklı Sinbo Sbg-7102 Elektrikli Izgara, ısınmayan sapları ile konforlu bir kullanım sunuyor. İç ya da dış mekan fark etmeksizin rahatça kullanabileceğiniz ürünü her mekana taşıyabilirsiniz. Termostat ünitesi ve yağ damlama tepsisi kolayca çıkabiliyor. Bu sayede temizlemek için uğraşmanıza gerek kalmıyor. Ürünün 5 ayrı sıcaklık kademesi var. Bu sayede pişirmek istediğiniz malzemeye göre sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Metal olan pişirme yüzeyi ile yaz ya da kış fark etmeden sağlıklı yemekler yapabilirsiniz.

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George Foreman Bbq Smokeless Izgara İle Dumansız Mangal Keyfi

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Mangal yapmanın en zor kısımlarından biri temizlik. Mangala yapışan atıkları temizlemek gerçekten çok zorlayıcı olabiliyor. Ancak George Foreman Bbq Smokeless Izgara'nın yağ damlatma tepsisi ve ızgarası çıkabiliyor ve bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Üstelik elektrikli ızgara sağlıklı mı derseniz, yağ yanma sorunu olmadığı için %80 daha az duman ile lezzetli ve sağlıklı yemek yapabilirsiniz. Yapışmaz kaplamaya sahip ürün dayanıklı yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanım imkanı sağlıyor. Ayarlanabilir sıcaklık ayarı ile yüksek ısıda pişirmeye gerek kalmadan istenilen sıcaklıkta yemeğinizi servis edebilirsiniz.

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Sofranıza Şıklık Katacak Klarstein Chateaubriand Raclette Grill

Elektrikli ızgara önerileri arasında tasarımıyla fark yaratan bir üründen bahsetmek istiyoruz; Klarstein Chateaubriand Raclette Grill Taş Izgara Mangal Barbekü. Balık, et, sebze ya da peyniri aynı anda pişirebileceğiniz bu sıra dışı ızgara, iki katlı bir tasarıma sahip. Eğer elektrikli ızgarada et kaç dakikada pişer, diye endişeleniyorsanız bu ürün size rekor denilebilecek sürede etinizi pişirmenize olanak sağlıyor. Yapışmaz tabanlı 8 çelik tavası da bulunan ürün, aynı anda hem ızgara hem de tavada pişirme lüksü sunuyor. Üstelik bu ürün ile pizza gibi hamur işlerini bile pişirebilirsiniz.

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İç ve Dış Mekanda Kullanabileceğiniz George Foreman Indoor/Outdoor Izgara

Elektrikli ızgara nasıl kullanılır, diye merak ediyorsanız kolay temizlenebilen ve hem iç hem de dış mekana uygun George Foreman Indoor/Outdoor Izgarayı tercih edebilirsiniz. Ürünün çıkarılabilir aparatları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Kalabalık toplantılar için ekstra büyük ızgaraya sahip. Bu sayede 15 porsiyona kadar yiyeceği pişirebilirsiniz. Üründe ayrıca 5 farklı ısı ayarı ve dış mekana uygun stant mevcut. İç mekanda kullanmak isterseniz masa ızgarası olarak da kullanabilirsiniz. Dış termometresi ile pişirme sıcaklığını görebilirsiniz.

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Et, Tavuk ve Balık İçin Taner Mega Boy Elektrikli Izgara

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Kokusuz ve lezzetli mangal keyfi için önerdiğimiz diğer ürün Taner Mega Boy Elektrikli Izgara. Tüp rezistanslı olan ürün kebap, et, balık, ve tavuk pişirmek için ideal. Yağ tepsisi sayesinde damlayan yağların hızla donarak yanmasını engelliyor. Böylece yoğun duman ve kötü koku oluşturmuyor. Tel ızgaraya sahip olan ürün kebap sevenler için 4 adet şiş ile birlikte geliyor. Et ürünlerinin yanı sıra sebze de yapabileceğiniz ızgara mega boyu ile büyük porsiyonlar, kalabalık toplantılar için son derece uygun.

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Mangal Tadında Lezzetlerin Sırrı Grill'O GR573 Smokeless BBQ

Mangalın eşsiz lezzetini yakalamak isteyenler için sıradaki önerimiz, Grill'O GR573 Smokeless BBQ. 2000 watt güce sahip ısıtıcısı 5 kademeye sahip. Bu sayede et ve sebzelerinizin nasıl pişeceğine karar vermek size kalıyor. Ayrıca alüminyum döküm olan ızgaraları, ısıyı homojen olarak dağıtıyor. Yiyeceklerinizin eşit şekilde pişmesini sağlıyor. Su haznesi sayesinde dumanı ve kokuyu en aza indiren ürünü ister açık alanda isterseniz iç mekanda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürün; şık ve ergonomik tasarımı, konforlu kullanımı ile ızgara keyfinizin vazgeçilmezi olacak.

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Her Mekana Uygun Sinbo Siyah Elektrikli Ayaklı Izgara

Klasik mangalların en kötü yanı, sadece dış mekanda kullanılabilmeleri. Ancak kolay kurulabilen ayaklara sahip Sinbo Siyah Elektrikli Ayaklı Izgara ile dış mekan ya da iç mekan fark etmeksizin, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde mangal yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Portatif ayaklarının yanı sıra ürün ısınmayan sapları, çıkarılabilen tepsi ve ızgarası ile kolay kullanıma sahip. Yanmayan ve yapışmayan kapalı pişirme plakası, kokusuz ve dumansız pişirme özelliği sayesinde alevlenme ve zehirli gaz salma riski oluşturmuyor. Size sadece lezzetli ve sağlıklı yemeklerin keyfini çıkarmak kalıyor.

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Arzum Griletto Elektrikli Izgara Evinizin Vazgeçilmezi Olacak

Sadece kullanacağınız zaman çıkarmak yerine istediğiniz yere monte edebileceğiniz bir ürüne ne dersiniz? Arzum Griletto Elektrikli Izgara, duvara monte aparatı sayesinde balkon, bahçe ya da teras gibi alanlarda kolay kullanım imkanı sunuyor. Ürünü dilerseniz duvara monte etmeden de kullanabilirsiniz. Yapışmaz döküm plakaları sayesinde yiyecekleri eşit ve hızlı bir şekilde pişirebilirsiniz. Su koyabileceğiniz metal tepsisi damlayan yağların yanmasını engelliyor. Ayrıca tepsisini ve ızgarasını çıkararak rahatça temizleyebilirsiniz. Ayarlanabilir termostatı sayesinde istediğiniz ısıda ızgara yapabilirsiniz.

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Tüm Aile İçin Tefal Family TG8000 Elektrikli Izgara

Tefal Family TG8000 Elektrikli Izgara, büyük ızgara yüzeyi ile tüm aile için ideal. Akıllı yağ tahliye sistemi sayesinde iç mekan kullanımına uygun olan üründe çıkarılabilir rüzgar koruması da mevcut. Bu sayede dış mekanda da kullanılabiliyor. Ürünün birbirinden bağımsız iki ızgara alanını bulunuyor. Farklı derecelere ayarlayabileceğiniz bu ızgara alanının bir tarafında et ya da balığınızı pişirirken diğer tarafında sebzelerinizi pişirebilirsiniz. Izgara ve yağ toplama haznesini bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

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İkisi Bir Arada Fakir Cookwell 2000 Elektrikli Izgara

Size son tavsiyemiz olan Fakir Cookwell Elektrikli Izgara hem oluklu hem de düz olan döküm plakalara sahip. Plaka içine gömülü olan rezistansı ve ısıya dayanıklı cam kapağı ile oldukça şık olan ürünün 5 kademeli ısı ayarı var. Kaymaz ayakları, ergonomik tasarımı, bulaşık makinesinde yıkanabilen yağ damlatma tepsisi ve cam kapağı sayesinde kullanımı oldukça kolay. Güç gösterge ışığı çalıştığı süre boyunca yanıyor. Dış ve iç mekan kullanımına da uygun.

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