Mangal yaparken sakın bunu yapmayın!

Son kullanma tarihi geçmemiş, bakanlık onaylı ve paketli etlerin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Göncüoğlu, eti tekrar tekrar çözdürüp dondurmamak gerektiğini belirtti. Aynı zamanda tüm mangal severlerin düştüğü o yanlışa karşı önemli bir uyarıda bulundu.

Kullanılacak kömürün kaliteli olması gerektiğini savunan Prof. Dr. Göncüoğlu, "Mangal yapımında tavuk ve kırmızı etin direk ateş üzerinde pişirilmesi yerine et ile kömür arasında yaklaşık 15 cm’lik bir mesafe bırakılması uygun olacaktır.

Bu mesafe etin yavaş yavaş pişmesini ve böylelikle daha sağlıklı ve lezzetli olmasını sağlar. Pişirme sırasında özellikle harlı ateşten sakınmak gerekmektedir" dedi.

Mangal yapanlara ateşe damlayan etlerin yağlarından çıkan dumana dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunan Prof. Dr. Göncüoğlu, "Pişirme esnasında etlerin yağlarının ateşe damlaması sonucunda meydana gelen duman içerisinde insan sağlığı açısından büyük risk taşıyan polisiklikaromatik hidrokarbon (PAH) oluşmaktadır.