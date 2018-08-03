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Mangal yaparken sakın bunu yapmayın!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.08.2018 16:46 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Muammer Göncüoğlu, mangal severlerin her zaman düştüğü o hataya karşı uyardı. İşte mangal yapan herkesin farkında olmadan yaptığı o hata ve vücudumuza olan zararları…

Mangal yaparken sakın bunu yapmayın!

Son kullanma tarihi geçmemiş, bakanlık onaylı ve paketli etlerin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Göncüoğlu, eti tekrar tekrar çözdürüp dondurmamak gerektiğini belirtti. Aynı zamanda tüm mangal severlerin düştüğü o yanlışa karşı önemli bir uyarıda bulundu.

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Kullanılacak kömürün kaliteli olması gerektiğini savunan Prof. Dr. Göncüoğlu, "Mangal yapımında tavuk ve kırmızı etin direk ateş üzerinde pişirilmesi yerine et ile kömür arasında yaklaşık 15 cm’lik bir mesafe bırakılması uygun olacaktır.

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Bu mesafe etin yavaş yavaş pişmesini ve böylelikle daha sağlıklı ve lezzetli olmasını sağlar. Pişirme sırasında özellikle harlı ateşten sakınmak gerekmektedir" dedi.

Mangal yapanlara ateşe damlayan etlerin yağlarından çıkan dumana dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunan Prof. Dr. Göncüoğlu, "Pişirme esnasında etlerin yağlarının ateşe damlaması sonucunda meydana gelen duman içerisinde insan sağlığı açısından büyük risk taşıyan polisiklikaromatik hidrokarbon (PAH) oluşmaktadır.

Bu nedenle pişirmede mesafe ve mangal ateşi özelliklerine dikkat edilmelidir. Ateşe çok yakın, alevle direk temas gibi hususlar PAH oluşum riskini arttıracaktır" ifadelerini kullandı.

Mangal sırasında etin yanmasının insan sağlığı açısından risk taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Göncüoğlu, " Etin yanması durumunda gene insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek özellikte kimyasal yapılar oluşmaktadır.

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Et yüksek ateş ile temas etmemelidir. Bir anda dışı fazla kabuklaşan etlerin bu şekilde içleri de daha az pişecektir. Piştikten sonra da çiğ etlerin tutulduğu kaba kesinlikle pişmiş et ürünleri konulmamalıdır. Tavuk ve kırmızı et piştikten sonra hemen tüketilmeli, güneş altında saatlerce bekletilmemelidir" diye konuştu.

Mangal yapımında genelde tavuk etinin tercih edildiğini söyleyen Prof. Dr. Göncüoğlu, "Tavuk etinin daha çok tercih edilme sebeplerinin başında uygun fiyatlı, çok seçenekli ve protein kaynağı olması geliyor. Etin taşınması için portatif buzluk-saklama çantası da tercih edilebilir, çözülmeden ve buzdolabı sıcaklığında götürülmesi çok önemli.

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Mangal yapımında tavuk etlerinin hazırlamasında ve pişirilmesinde çiğ et ile temas eden alet-ekipmanın (bıçak, kesme tahtası, kaplar, maşa) sebze, meyve gibi direk tüketilecek gıdalar için kullanılmamasına özen gösterilmeli, çiğ et temasından sonra eller sabun ile yıkanmalıdır" ifadelerini kullandı.

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