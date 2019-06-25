YEMEK

Mangalda içli köfte ilgi görüyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.06.2019 11:02 | Son Güncelleme

Adana’da kebap ustası Fatih Cavlak'ın mangalda pişirdiği içli köfte Türkiye'nin dört bir yanından lezzet severlerin ilgisini çekiyor.

Mangalda içli köfte ilgi görüyor

Kuyumculuk mesleğini bıraktıktan sonra Yüreğir ilçesinde ‘lezzet sokağı’ olarak da anılan 1000 Sokak'ta kebapçılık yapan Fatih Cavlak, kendi damak zevkinden yola çıkarak hazırladığı tarifleri vatandaşlarla buluşturuyor. Ağız sulandıran soslarla hazırlanan mangalda içli köfte kebabı da son zamanlarda yoğun ilgi gören lezzetlerden biri olarak dikkat çekiyor.

mangalda-icli-kofte-ilgi-goruyor_1817_dhaphoto1

Haşlanmış içli köftenin mideyi şişirmesi nedeniyle içli köfteyi mangalda pişirmeyi denediğini ve başarılı olduğunu kaydeden Fatih Cavlak, “Köfteyi yaptıktan sonra sıcak suyla şoklayıp tekrar soğutuyoruz sonra şişe takıp közde pişiriyoruz. Köftenin dış harcında bulgurla birlikte dana eti olduğu için şişe takınca harç dağılmıyor. Ne kadar yerseniz yiyin, mideyi rahatsız etmiyor tam aksine midedeki suyu çekiyor, rahatlık veriyor. İçinde de Siirt’ten özel getirttiğimiz koyunların eti var. Yedikçe yiyesiniz geliyor” dedi.

mangalda-icli-kofte-ilgi-goruyor_1817_dhaphoto2

Böyle bir şey olmaz diyen var

mangalda-icli-kofte-ilgi-goruyor_1817_dhaphoto4

Mangalda içli köfte şöhretinin sosyal medyada hızla yayıldığını ve Adana’da yaşayan vatandaşların dışında diğer kentlerden ilgi gördüğünü anlatan Cavlak, “İnternetten görüntüleri izleyip gelenler var. Başka şehirden isteyenler var, onlara da pişmiş olarak kargoyla veya otobüs firmalarıyla gönderiyoruz, mikrodalgada ısıtıyorlar. Bu köfteyi pişirmesi görsel olarak da çok güzel. Nasıl olur diye düşünen var. Pişirirken görmek için gelen var. ‘Böyle bir şey olamaz’ diyen var. Gördükten sonra emin oluyorlar. İçli köftenin şişten dağılmaması çok önemli. Bu nedenle dışını zeytinyağı ile yağlayıp düşük ateşte pişiriyoruz. Kıvamını ayarlamak çok önemli. Pişirim bittikten sonra da yine özel sosumuzla lezzet severlere sunuyoruz. Porsiyonda 4 tane var ve fiyatı 30 TL” diye konuştu.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Yüzyıllardır derman oluyor! Osmanlı’nın savaşırken yanında taşıdığı iksirYüzyıllardır derman oluyor! Osmanlı’nın savaşırken yanında taşıdığı iksir
Bilmediğimiz faydası da varmış! Özellikle bu aylarda tüketilirse...Bilmediğimiz faydası da varmış! Özellikle bu aylarda tüketilirse...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana yemekleri İçli köfte yöresel yemekler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilo vermenize yardımcı olacak 5 karbonhidrat

Hep zararlarını konuştuk ama bir faydası ortaya çıktı

Osmanlı’nın savaşırken yanında taşıdığı iksir “kantaron yağı”

Yüzyıllardır derman oluyor! Osmanlı’nın savaşırken yanında taşıdığı iksir

Sarımsağı her gün yemeniz için 6 önemli neden

Bilmediğimiz faydası da varmış! Özellikle bu aylarda tüketilirse...

Erik yedikten sonra mutlaka bunu yapın!

Erik yedikten sonra mutlaka bunu yapın!

Akne problemi yaşıyorsanız üzülmeyin! Pancar suyu tam bir sivilce düşmanı

Akne problemi yaşıyorsanız üzülmeyin! Bu su imdadınıza koşacak

Bunamaya karşı 7 önemli besin

Faydasını yaşlanınca gösteriyor! Tek şart düzenli tüketmek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.